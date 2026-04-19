Malut United Incar Tiga Poin di Kandang Bali United, Misi Akhiri Tren Negatif

JawaPos.com–Perjalanan Malut United FC menuju pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 sedang berada dalam fase yang kurang ideal. Tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan menjadi catatan yang harus segera diperbaiki jika ingin tetap bersaing di papan atas klasemen.

Meski begitu, optimisme tetap dijaga jelang laga tandang melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam. Salah satu pemain Malut United, Wbeymar Angulo, menegaskan bahwa timnya tetap percaya diri untuk membawa pulang tiga poin.

Menurut gelandang asal Kolombia tersebut, kualitas skuad yang dimiliki saat ini cukup untuk bersaing dan meraih kemenangan. Dia juga menyebut bahwa tim sudah belajar dari hasil kurang maksimal dalam beberapa laga terakhir.

”Kami yakin bisa meraih tiga poin. Kami punya tim yang bagus dan siap berjuang di setiap pertandingan,” ujar Angulo dikutip dari ileague.id.

Tiga laga tanpa kemenangan memang menjadi alarm bagi tim. Namun kondisi itu justru dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi agar performa tim bisa kembali stabil.

Angulo menambahkan bahwa tim pelatih telah melakukan analisis terhadap kekuatan lawan, termasuk mempelajari pola permainan Bali United.

Di sisi lain, pelatih Malut United Hendri Susilo memastikan timnya tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi taktikal maupun mental pemain.

Dia melihat adanya peningkatan dalam sesi latihan terakhir, terutama dari segi semangat dan respons para pemain. Hal ini menjadi sinyal positif jelang laga yang diprediksi berlangsung ketat tersebut.