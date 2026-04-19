Jamu Malut United di I Wayan Dipta, Bali United Waspadai Serangan Cepat Tanpa Sekat

JawaPos.com - Bali United FC menatap laga pekan ke-28 Super League 2025/26 dengan persiapan yang cukup serius.

Menghadapi Malut United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (19/4) malam, tim tuan rumah tak ingin sekadar mengandalkan status kandang.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, memastikan timnya telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan. Ia menilai Malut United memiliki keunggulan dalam transisi permainan cepat yang perlu diantisipasi sejak awal pertandingan.

“Kami melakukan analisis terkait permainan mereka dan melihat kekurangan individu dari setiap pemain. Mereka memiliki transisi permainan cepat dan latihan hari ini kami pergunakan juga untuk melihat itu,” ujar Jansen dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, gelandang Bali United, Kadek Agung, menegaskan bahwa seluruh pemain sudah memahami ancaman dari Malut United. Ia menekankan pentingnya konsentrasi penuh sepanjang pertandingan.

“Pemain dari Malut United memiliki keunggulan pada transisi permainan cepat. Kami harus mengantisipasi hal tersebut dan semoga semangat juang para pemain seperti saat melawan Persib Bandung pekan lalu,” ujarnya.