Jadwal Big Match Super League Malam Ini: Persib Bandung vs Dewa United, Duel Panas Penentu Puncak!

JawaPos.com–Meski secara klasemen tampak timpang, duel antara Persib Bandung dan Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 diprediksi jauh dari kata mudah. Laga digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB, justru menyimpan potensi kejutan besar.

Hingga 19 April 2026, Persib kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul jauh 24 angka dari Dewa United yang berada di peringkat kedelapan. Namun, pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, selisih tersebut tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya di lapangan.

Menurut Bojan Hodak, Dewa United merupakan salah satu tim dengan kualitas terbaik di kompetisi super league saat ini. Dia bahkan mengaku heran melihat posisi lawannya yang belum menembus papan atas, mengingat kedalaman skuad yang dimiliki terhitung mirip Persib.

”Bagi saya, mereka termasuk tim terbaik di liga. Sulit menjelaskan kenapa posisi mereka tidak lebih tinggi,” ujar Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu pun mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah. Dia menilai Dewa United memiliki komposisi pemain yang merata di semua lini, sehingga berpotensi menyulitkan siapa pun yang meremehkan mereka.

Di sisi lain, Persib datang dengan tuntutan untuk terus menang. Kemenangan menjadi krusial setelah Borneo FC terus menempel ketat di posisi kedua dengan selisih hanya satu poin. Tambahan tiga angka akan memberi jarak lebih aman bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar.

Sementara itu, kubu tuan rumah justru melihat perbedaan posisi ini sebagai bahan bakar motivasi. Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai timnya sedang berada di jalur perkembangan yang positif sebagai klub yang tengah membangun identitas.

Dia menyoroti performa timnya di putaran kedua yang dinilai semakin solid, termasuk hasil-hasil positif saat menghadapi tim-tim besar.