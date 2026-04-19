Duel Kontra Dewa United Jadi Penentu! Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Tak Boleh Gagal

Marc Klok memimpin Persib Bandung menghadapi Bali United FC di GBLA dengan kepercayaan diri tinggi. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menjalani laga penting saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4). Pertandingan yang digelar di Banten International Stadium ini menjadi salah satu momen krusial dalam upaya Maung Bandung menjaga posisi di papan atas klasemen.
Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan bahwa timnya datang dengan satu tujuan utama: meraih kemenangan.
Gelandang naturalisasi tersebut menyebut tujuh laga tersisa musim ini sebagai “final” yang harus dimaksimalkan sepenuhnya oleh seluruh pemain.
Menurut Klok, pendekatan itu bukan tanpa alasan. Persaingan di papan atas semakin ketat, sehingga setiap poin menjadi sangat berharga. Ia pun menilai laga melawan Dewa United tak bisa dianggap enteng, meskipun lawan saat ini berada di papan tengah.
“Setiap pertandingan sekarang adalah final buat kami. Termasuk melawan Dewa United, kami datang untuk menang dan memberikan hasil terbaik, baik untuk tim maupun Bobotoh,” ujar Klok dikutip dari ileague.id.
Dewa United sendiri tengah berada dalam tren positif usai meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.
Kondisi tersebut membuat Persib harus ekstra waspada. Klok mengakui bahwa lawan memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan mampu memberikan ancaman serius.
Meski begitu, kepercayaan diri tetap menjadi modal utama skuad asuhan pelatih Persib. Klok menekankan pentingnya fokus pada permainan sendiri ketimbang terlalu memikirkan kekuatan lawan.
“Dewa United tim yang bagus, tapi kami harus percaya dengan kemampuan sendiri dan tampil maksimal di lapangan,” tambahnya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik