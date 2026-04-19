Duel Kontra Dewa United Jadi Penentu! Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Tak Boleh Gagal

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menjalani laga penting saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Senin (20/4). Pertandingan yang digelar di Banten International Stadium ini menjadi salah satu momen krusial dalam upaya Maung Bandung menjaga posisi di papan atas klasemen.

Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan bahwa timnya datang dengan satu tujuan utama: meraih kemenangan.

Gelandang naturalisasi tersebut menyebut tujuh laga tersisa musim ini sebagai “final” yang harus dimaksimalkan sepenuhnya oleh seluruh pemain.

Menurut Klok, pendekatan itu bukan tanpa alasan. Persaingan di papan atas semakin ketat, sehingga setiap poin menjadi sangat berharga. Ia pun menilai laga melawan Dewa United tak bisa dianggap enteng, meskipun lawan saat ini berada di papan tengah.

“Setiap pertandingan sekarang adalah final buat kami. Termasuk melawan Dewa United, kami datang untuk menang dan memberikan hasil terbaik, baik untuk tim maupun Bobotoh,” ujar Klok dikutip dari ileague.id.

Dewa United sendiri tengah berada dalam tren positif usai meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Kondisi tersebut membuat Persib harus ekstra waspada. Klok mengakui bahwa lawan memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan mampu memberikan ancaman serius.

Meski begitu, kepercayaan diri tetap menjadi modal utama skuad asuhan pelatih Persib. Klok menekankan pentingnya fokus pada permainan sendiri ketimbang terlalu memikirkan kekuatan lawan.