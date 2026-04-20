Meski Bukan yang Tergacor di Liga, Pemain Dewa United Waspadai Lini Serang Persib

JawaPos.com–Dewa United akan bertemu Persib Bandung di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Duel kedua tim akan dilangsungsungkan tanpa penonton pada Senin (20/4) malam di Banten International Stadium, Serang.

Di akhir musim 2024-2025, keduanya merupakan dua tim yang finis teratas. Persib jadi juara sedangkan Dewa United menempati posisi runner-up.

Walau demikian situasinya berbeda jauh musim ini. Sampai pekan ke-27, Persib nyaman di puncak klasemen super league dengan poin 64 sementara Dewa United tujuh setrip di bawahnya dengan koleksi poin 40.

Perbedaan performa keduanya musim ini sama sekali tidak membuat bek Dewa United Brian Fatari rendah diri atau takut. Brian menyebut justru semua penggawa tim bersemangat menyongsong laga ini.

”Mengenai persiapan melawan Persib, tentunya saya secara pribadi sangat siap dan fokus. Karena kami tahu lawan yang akan dihadapi adalah tim yang saat ini berada di peringkat satu,” kata Brian dikutip dari situs resmi liga.

Sebagai pemain belakang, pemain 26 tahun itu juga siap mengantisipasi lini serang tim Maung Bandung di laga ini. Hingga pekan ke-27, produktivitas Persib sudah mencetak 48 gol.

Persib sendiri bukan tim paling produktif sejauh ini. Justru tim yang duduk di posisi runner-up di pekan ke-28, Borneo FC Samarinda, menjadi tim paling gacor dengan catatan 58 gol.

Secara rangking produktivitas, Persib malah menduduki posisi empat. Maung Bandung ada di bawah Borneo FC (58 gol), Malut United (54 gol), dan Persija Jakarta (51 gol).