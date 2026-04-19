Tak Gentar Hadapi Persib Bandung! Damion Lowe: Kami Siap Ambil Tiga Poin!

JawaPos.com - Laga panas akan tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 saat Dewa United Banten FC menjamu Persib Bandung, Senin (20/4) malam di Stadion Internasional Banten, Kota Serang.

Jelang pertandingan penting ini, bek asing andalan tuan rumah, Damion Lowe, melontarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian.

Alih-alih merasa tertekan menghadapi tim berstatus juara bertahan, Lowe justru melihat situasi sebaliknya.

Menurutnya, tekanan justru berada di kubu lawan yang datang dengan ekspektasi tinggi untuk mempertahankan gelar.

Pemain asal Jamaika itu menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan setim tidak ingin terjebak pada reputasi besar yang dimiliki Persib.

Fokus utama Dewa United, kata Lowe, adalah memaksimalkan persiapan internal yang sudah dirancang oleh tim pelatih.

“Kami tidak terlalu memikirkan status mereka sebagai juara. Kami lebih fokus pada diri sendiri dan apa yang harus kami lakukan di lapangan,” ujarnya dikutip dari ileague.

Ia menambahkan, tim pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi laga ini. Karena itu, para pemain diminta untuk tetap disiplin dan menjalankan instruksi dengan baik agar bisa meraih hasil maksimal.