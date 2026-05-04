Federico Barba Tegaskan Persib Bandung Wajib Menang Lawan PSIM demi Amankan Jalur Juara

Aksi Federico Barba saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi PSIM Yogyakarta pada lanjutan pekan ke-31 Super League 2025/2026.
Duel yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5), menjadi laga penting bagi Maung Bandung dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini.
Kepercayaan diri skuad Persib meningkat setelah sukses meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertandingan sebelumnya.
Sempat berada dalam tekanan, Persib mampu bangkit dan membalikkan keadaan lewat permainan kolektif yang solid.
Bek Persib, Federico Barba, menilai kemenangan tersebut memberi suntikan mental besar bagi seluruh pemain. Menurutnya, keberhasilan bangkit dari situasi sulit menjadi bukti kekuatan karakter tim asuhan Persib musim ini.
“Saya rasa dari pertandingan terakhir, kami mendapat banyak kepercayaan diri karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama. Dan ini sangat bagus karena sekarang kami butuh lebih banyak energi,” ujar Barba dikutip dari ileague.id.
Pemain asal Italia itu menegaskan Persib kini harus menjaga momentum positif. Ia meminta rekan-rekannya tetap fokus menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan tanpa memikirkan laga-laga berikutnya lebih dulu.
Menurut Barba, pertandingan melawan PSIM menjadi laga yang sangat krusial. Persib wajib meraih kemenangan agar posisi mereka di puncak klasemen tidak direbut oleh rival terdekat, Borneo FC Samarinda.
“Kami hanya perlu terus mendorong sekarang dan memikirkan pertandingan demi pertandingan karena sekarang pertandingan berikutnya adalah yang terpenting. Saya tidak ingin memikirkan tiga pertandingan lainnya setelah ini dan terus mendorong diri karena kami perlu menang,” lanjutnya.
