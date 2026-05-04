Jadwal Siaran Langsung Super League: Persib Tantang PSIM, Persija Bertandang ke Persijap Jepara

JawaPos.com - Jadwal siaran langsung Super League Senin (4/5) bakal menyajikan sejumlah laga menarik. Dua tim dalam persaingan gelar juara, Persib Bandung dan Persija Jakarta akan lakoni pertandingan krusial.
Persib Bandung kedatangan tamu tim promosi, PSIM Yogyakarta. Kemenangan sensasional atas Bhayangkara FC di laga terakhir menjadi pemicu bagi Maung Bandung untuk kembali mengemas tiga poin.
Di kubu lawan, PSIM dalam tren negatif dengan hanya meraih satu kemenangan di putaran kedua tepatnya saat melawan PSBS Biak, tim yang akhirnya terdegradasi musim ini ke Liga 2 Championship. Pembenahan taktik menjadi tugas bagi Jean-Paul van Gastel di laga ini agar tidak kembali menelan kekalahan.
Beralih ke Jepara, Persijap akan menjamu Persija Jakarta. Sama seperti Persib, Macan Kemayoran juga tak boleh lagi kehilangan poin penuh jika tak ingin kehilangan gelar juara dan tiket kompetisi Asia musim depan.
Sementara bagi Persijap, poin penuh akan sangat berarti untuk menjauh dari ancaman degradasi. Saat ini Laskar Kalinyamat unggul empat poin atas Persis Solo yang berada di posisi 16.
Laga lain pada hari ini, tim yang juga sedang dalam kondisi genting di papan bawah, PSM Makassar akan kedatangan tamu Bhayangkara FC. Berada di posisi 14 klasemen tentu saja membuat posisi Juku Eja belum sepenuhnya aman dari ancaman turun kasta.
Kemenangan tak bisa ditawar lagi bagi Hilmansyah dan kawan-kawan jika masih ingin bertahan di Super League musim depan.
Senin 4 Mei 2026
15.30 WIB: PSM Makassar vs Bhayangkara FC (Siaran Langsung Indosiar)
15:30 WIB: Persib Bandung vs PSIM Jogja (Siaran Langsung Vidio)
19:00 WIB: Persijap Jepara vs Persija Jakarta (Siaran Langsung Indosiar)
