7 Tahun Terusir dari Jakarta Lawan Persib, JIS Jadi Pilihan Kandang Persija

Ilustrasi proyeksi Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara. Stasiun JIS direncanakan rampung pada Mei kemudian beroperasi pada Juni 2026. (AI/ChatGPT)
JawaPos.com - Jakmania maupun Bobotoh perlu tahu bahwa ada fakta jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan 32 Super League 2025/2026. Ternyata, keduanya sudah tujuh tahun belum pernah lagi bertanding di Jakarta.
Keduanya terakhir kali bertemu di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Juli 2019. Saat itu, keduanya bermain imbang 1-1.
Selebihnya, Persija selalu menjalani laga kandang rasa away. Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, menjadi venue favorit apabila terusir dari Jakarta. Persija juga pernah menggunakan Stadion Sultan Agung, Bantul.
Saling Ejek di Media Sosial, Bukti Panasnya Tensi Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung
Kini, keduanya akan kembali bertemu, dan pihak Panpel Persija belum menunjuk venue pertandingan meski bersikeras pertandingan klasik itu akan tetap digelar di Jakarta.
Jika pilihannya Jakarta, maka ada dua stadion yang biasa menjadi homebase Macan Kemayoran. SUGBK dan Jakarta International Stadium (JIS) selalu menjadi kandang bagi Rizky Ridho dkk.
Sayang, Panpel Persija masih kesulitan menggunakan SUGBK karena belum mendapatkan restu dari PSSI. Apalagi, stadion kebanggaan negara itu akan dijadikan tempat pertandingan FIFA Matchday kontra Oman pada 5 Juni 2026.
Dan, PSSI beralasan SUGBK wajib menjalani perawatan H-1 bulan sebelum pertandingan tersebut. Artinya, mereka akan melakukannya, termasuk pergantian rumput pada 5 Mei 2026.
Situasi ini yang ditengarai menjadi alasan utama Panpel Persija belum mendapatkan izin.
Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, sangat menyayangkan itu karena menurutnya The Jakmania telah berlaku baik selama menyaksikan laga di SUGBK.
