Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Senin, 4 Mei 2026 | 15.17 WIB

7 Tahun Terusir dari Jakarta Lawan Persib, JIS Jadi Pilihan Kandang Persija

Ilustrasi proyeksi Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara. Stasiun JIS direncanakan rampung pada Mei kemudian beroperasi pada Juni 2026. (AI/ChatGPT) - Image

Ilustrasi proyeksi Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara. Stasiun JIS direncanakan rampung pada Mei kemudian beroperasi pada Juni 2026. (AI/ChatGPT)

JawaPos.com - Jakmania maupun Bobotoh perlu tahu bahwa ada fakta jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan 32 Super League 2025/2026. Ternyata, keduanya sudah tujuh tahun belum pernah lagi bertanding di Jakarta.

Keduanya terakhir kali bertemu di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Juli 2019. Saat itu, keduanya bermain imbang 1-1.

Selebihnya, Persija selalu menjalani laga kandang rasa away. Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, menjadi venue favorit apabila terusir dari Jakarta. Persija juga pernah menggunakan Stadion Sultan Agung, Bantul.

Kini, keduanya akan kembali bertemu, dan pihak Panpel Persija belum menunjuk venue pertandingan meski bersikeras pertandingan klasik itu akan tetap digelar di Jakarta.

Jika pilihannya Jakarta, maka ada dua stadion yang biasa menjadi homebase Macan Kemayoran. SUGBK dan Jakarta International Stadium (JIS) selalu menjadi kandang bagi Rizky Ridho dkk.

Sayang, Panpel Persija masih kesulitan menggunakan SUGBK karena belum mendapatkan restu dari PSSI. Apalagi, stadion kebanggaan negara itu akan dijadikan tempat pertandingan FIFA Matchday kontra Oman pada 5 Juni 2026.

Dan, PSSI beralasan SUGBK wajib menjalani perawatan H-1 bulan sebelum pertandingan tersebut. Artinya, mereka akan melakukannya, termasuk pergantian rumput pada 5 Mei 2026.

Situasi ini yang ditengarai menjadi alasan utama Panpel Persija belum mendapatkan izin.

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, sangat menyayangkan itu karena menurutnya The Jakmania telah berlaku baik selama menyaksikan laga di SUGBK.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Tak Ingin Persija Jakarta Terpeleset di Kandang Persijap Jepara, Mauricio Souza: Pemain Harus Fokus Maksimal! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Ingin Persija Jakarta Terpeleset di Kandang Persijap Jepara, Mauricio Souza: Pemain Harus Fokus Maksimal!

Senin, 4 Mei 2026 | 12.46 WIB

Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija vs Persib Digelar di Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija vs Persib Digelar di Jakarta

Senin, 4 Mei 2026 | 02.47 WIB

Venue Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditentukan Besok, Ketua Panpel Bung Ferry Beri Bocoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Venue Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditentukan Besok, Ketua Panpel Bung Ferry Beri Bocoran

Senin, 4 Mei 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore