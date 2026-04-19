Marian Mihail Ungkap Sisi Positif PSBS Biak Meski Kalah Tipis dari Persija

JawaPos.com–PSBS Biak kembali harus menerima hasil kurang memuaskan dalam lanjutan BRI Super League 2025/26 setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4) malam itu memperlihatkan upaya berbeda dari tim tuan rumah, khususnya dalam aspek pertahanan.

Meski hasil akhir belum berpihak, pelatih PSBS, Marian Mihail, melihat adanya perkembangan dari timnya. Dia menilai para pemain mulai mampu menjalankan pendekatan taktis yang lebih disiplin dibandingkan laga-laga sebelumnya.

”Kekalahan tetaplah kekalahan. Tapi jika dibandingkan dua pertandingan terakhir, kali ini kami mencoba bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik. Dari sisi itu, ada hal positif yang bisa kami ambil,” ujar Mihail seusai pertandingan dikutip dari ileague.id.

Dalam dua laga sebelumnya, PSBS memang cukup kesulitan membendung serangan lawan hingga kebobolan dalam jumlah besar.

Karena itu, perubahan strategi menjadi fokus utama saat menghadapi Persija. Hasilnya, lini belakang tampil lebih solid dan mampu menahan tekanan lawan meski akhirnya tetap kebobolan satu gol cepat.

Namun, Mihail juga mengakui bahwa timnya belum tampil dengan kekuatan penuh, terutama di lini depan. Absennya beberapa pemain kunci membuat daya gedor PSBS tidak maksimal sepanjang pertandingan.

”Kami kehilangan kekuatan di lini serang karena tidak semua pemain bisa tampil. Itu berpengaruh pada kemampuan kami menciptakan peluang,” jelas Mihail.

Lebih dari sekadar pertandingan, Mihail menyebut laga melawan Persija juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi pertandingan penting berikutnya. PSBS dijadwalkan bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan depan, yang dinilai sebagai laga krusial dalam perjalanan tim musim ini.