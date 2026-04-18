Antonius Oskarianto Adur
19 April 2026, 06.14 WIB

Maxwell Souza Cetak Gol Tandang Lagi! Berikut 3 Fakta Menarik Kemenangan Tipis 1-0 Persija Jakarta Atas PSBS Biak

Maxwell Souza cetak gol ke gawang PSBS Biak. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com–Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSBS Biak di Super League pekan ke-28. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4).

Datang sebagai tim tamu, Persija berhasil unggul di babak pertama. Pada menit ketujuh, Maxwell Souza mencetak gol setelah menerima umpan terukur dari Fabio Calonego.

PSBS Biak juga sempat memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Luquinhas melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Persija Carlos Eduardo. Hingga laga berakhir, kedua tim tidak menambah gol dan Persija sukses meraih tiga poin.

Ada tiga fakta menarik dari gol semata wayang yang dicetak Maxwell Souza. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Maxwell Souza kembali cetak gol di laga tandang

Pemain asal Brasil tersebut menunjukkan ketajamannya di laga tandang setelah mencetak gol melawan PSBS Biak. Maxwell Souza cukup lama tidak mencetak gol di laga tandang. Melansir Transfermarkt, saat melawan Persita Tangerang pada Januari lalu menjadi gol terakhirnya di laga tandang.

2. Maxwell Souza cetak gol di laga tandang, Persija selalu menang

Di laga tandang, Maxwell sudah mencetak lima gol. Setiap kali dirinya mencetak gol di laga tandang, Persija selalu meraih kemenangan saat menghadapi Persis Solo, Dewa United, Madura United, Persita dan PSBS Biak.

3. Selalu cetak gol lawan PSBS Biak

Maxwell selalu mencetak gol melawan PSBS Biak di musim perdananya di Super League. Saat laga kandang, pemain 31 tahun itu berhasil mencetak hattrick dan di laga tandang menyumbangkan satu gol.

Fakta menarik dari gol semata wayang yang dicetak Maxwell Souza. Kemenangan yang diraih Persija membuat mereka masih bertahan di tempat ketiga klasemen sementara.

Macan Kemayoran kini terpaut lima poin dari Borneo FC dan tertinggal enam poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
