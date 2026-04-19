Mauricio Soroti Kreativitas Persija saat Menang 1-0 atas PSBS

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyoroti kreativitas tim dalam kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah PSBS Biak dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4).

Menurut dia, di laga ini timnya kurang kreatif saat memasuki sepertiga akhir (final third) lawan, dimana dalam ini dia melihat timnya terlalu banyak melakukan umpan silang (crossing).

”Tim kami sudah berusaha keras, tetapi sekali lagi saya merasa tim kami sedikit kurang kreatif di sepertiga akhir lapangan (final third). Kami berhasil mencapai area dekat kotak penalti, tetapi lebih sering memilih untuk melakukan umpan silang (crossing) melambung,” kata Mauricio Souza, dikutip dari laman resmi Persija seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/4).

”Saya rasa di beberapa momen kami seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik atau menemukan solusi yang lebih efektif,” tambah dia.

Kemenangan Macan Kemayoran atas Badai Pasifik diraih berkat gol tunggal Maxwell Souza pada awal babak pertama. Kemenangan ini menjadi kemenangan beruntun Macan Kemayoran setelah sebelumnya mereka mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0.

Tambahan tiga poin ini juga membuat asa Persija untuk juara masih tetap hidup, dengan mereka menanti hasil laga sang pemuncak klasemen Persib Bandung di pekan ini yang akan bertamu ke markas Dewa United Banten FC, Senin (20/4).

Menuju enam pertandingan tersisa, Persija yang ada di posisi ketiga dengan 58 poin selisih lima poin dari Borneo FC di posisi kedua dan enam poin dari pemuncak klasemen Persib.

”Ini adalah pertandingan di mana sebenarnya hanya ada satu tim yang benar-benar bermain. Kita tahu semua masalah yang sedang dihadapi PSBS saat ini, dan saya rasa mereka bermain dengan sangat baik sesuai dengan taktik yang mereka usung. Mereka sangat disiplin, menempatkan 10 pemain untuk bertahan dari area tengah lapangan ke belakang,” tutur Mauricio.