Van Basty Puas dengan Kemenangan Persija meski Cuma 1-0

JawaPos.com–Gelandang Persija Jakarta Van Basty Sousa mengaku puas dengan kemenangan timnya atas PSBS Biak dalam pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4). Macan Kemayoran cuma dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan Persija atas PSBS ini dicetak Maxwell Souza pada menit ketujuh. Kemenangan ini merupakan kemenangan kedua beruntun Macan Kemayoran setelah mengalahkan Persebaya Surabaya di laga sebelumnya dengan skor 3-0.

”Tapi di pertandingan lawan PSBS ini, dan di pertandingan mana pun tiga poin adalah hal yang paling penting, dan kami berhasil meraihnya. Mau menangnya 10-0 atau 1-0, nilainya tetap sama-sama tiga poin,” kata Van Basty, dikutip dari laman resmi Persija dilansir dari Antara, Minggu (19/4).

Van Basty menilai pertandingan ini tak berjalan mudah meski timnya bermain dominan. Pemain asal Brasil ini menyoroti pendekatan Badai Pasifik yang datang hanya untuk bertahan sehingga menyulitkan timnya untuk menciptakan lebih banyak peluang bersih.

”Kami terus menekan mereka sepanjang pertandingan. Ini menjadi pertandingan yang sangat sulit karena berdasar pendekatan mereka, mereka datang hanya untuk bertahan,” kata Van Basty Sousa.

”Kami tahu bahwa kami seharusnya bisa memperbesar keunggulan, melakukan variasi serangan yang berbeda agar bisa keluar dari sini dengan hasil yang lebih besar,” tambah dia.

Tambahan tiga poin ini membawa Macan Kemayoran untuk berada di posisi ketiga dengan 58 poin. Persija selisih lima poin dari Borneo FC di posisi kedua, dan enam poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung yang baru melakoni laga pekan ke-28 pada Senin (20/4) melawan tuan rumah Dewa United Banten FC.