Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 22.39 WIB

Dua Bulan Beruntun! Dony Tri Kembali Raih Young Player of The Month

Pemain Persija Dony Tri Pamungkas. (Istimewa)

JawaPos.com–Penampilan konsisten yang ditunjukkan Dony Tri Pamungkas sepanjang Februari 2026 akhirnya berbuah manis. Bek kiri andalan Persija Jakarta itu kembali meraih penghargaan Young Player of The Month, sebuah pengakuan atas kontribusinya di lini pertahanan Macan Kemayoran.

Dalam periode tersebut, Dony tampil stabil di sejumlah pertandingan penting. Meski Persija harus menelan kekalahan 0-2 saat menghadapi Arema FC, performa individu pemain berusia 21 tahun itu tetap mendapat sorotan positif.

Dia tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanan. Setelah laga tersebut, Dony menjadi bagian penting dari kebangkitan Persija. Tim ibu kota sukses meraih tiga kemenangan beruntun, masing-masing saat menghadapi Bali United FC dengan skor 1-0, PSM Makassar 2-1, dan Malut United FC 3-2.

Dalam rangkaian kemenangan itu, peran Dony tak hanya terlihat saat bertahan, tetapi juga dalam membantu aliran bola dari lini belakang ke depan. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan menjadi nilai lebih. Dia mampu membaca situasi dengan baik, melakukan intersep penting, serta aktif membantu serangan melalui pergerakan di sisi kiri.

Kombinasi antara disiplin bertahan dan kontribusi ofensif membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menonjol saat ini. Menariknya, ini bukan kali pertama Dony meraih penghargaan tersebut.

Pada Januari 2026, dia juga dinobatkan sebagai Young Player of The Month setelah membantu Persija mencatat tiga kemenangan atas Persijap Jepara, Madura United FC, dan Persita. Meski sempat kalah dari Persib Bandung, performanya tetap dinilai konsisten.

Dony pun mengaku bersyukur atas pencapaian ini. Baginya, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim.

”Alhamdulillah saya bersyukur atas penghargaan ini. Tentunya apresiasi ini mendorong saya untuk terus menjadi versi terbaik dan memotivasi saya ke depan untuk terus maju dan berkembang,” ujar Dony dikutip dari ileague.id.

Dengan usia yang masih muda, peluang Dony untuk terus berkembang masih sangat terbuka. Jika mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pilar penting Persija dalam beberapa musim ke depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Mauricio Soroti Kreativitas Persija saat Menang 1-0 atas PSBS - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Soroti Kreativitas Persija saat Menang 1-0 atas PSBS

19 April 2026, 20.09 WIB

Van Basty Puas dengan Kemenangan Persija meski Cuma 1-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Van Basty Puas dengan Kemenangan Persija meski Cuma 1-0

19 April 2026, 19.58 WIB

Maxwell Souza Cetak Gol Tandang Lagi! Berikut 3 Fakta Menarik Kemenangan Tipis 1-0 Persija Jakarta Atas PSBS Biak - Image
Sepak Bola Indonesia

Maxwell Souza Cetak Gol Tandang Lagi! Berikut 3 Fakta Menarik Kemenangan Tipis 1-0 Persija Jakarta Atas PSBS Biak

19 April 2026, 06.14 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

