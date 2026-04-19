Dua Bulan Beruntun! Dony Tri Kembali Raih Young Player of The Month

JawaPos.com–Penampilan konsisten yang ditunjukkan Dony Tri Pamungkas sepanjang Februari 2026 akhirnya berbuah manis. Bek kiri andalan Persija Jakarta itu kembali meraih penghargaan Young Player of The Month, sebuah pengakuan atas kontribusinya di lini pertahanan Macan Kemayoran.

Dalam periode tersebut, Dony tampil stabil di sejumlah pertandingan penting. Meski Persija harus menelan kekalahan 0-2 saat menghadapi Arema FC, performa individu pemain berusia 21 tahun itu tetap mendapat sorotan positif.

Dia tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanan. Setelah laga tersebut, Dony menjadi bagian penting dari kebangkitan Persija. Tim ibu kota sukses meraih tiga kemenangan beruntun, masing-masing saat menghadapi Bali United FC dengan skor 1-0, PSM Makassar 2-1, dan Malut United FC 3-2.

Dalam rangkaian kemenangan itu, peran Dony tak hanya terlihat saat bertahan, tetapi juga dalam membantu aliran bola dari lini belakang ke depan. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan menjadi nilai lebih. Dia mampu membaca situasi dengan baik, melakukan intersep penting, serta aktif membantu serangan melalui pergerakan di sisi kiri.

Kombinasi antara disiplin bertahan dan kontribusi ofensif membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menonjol saat ini. Menariknya, ini bukan kali pertama Dony meraih penghargaan tersebut.

Pada Januari 2026, dia juga dinobatkan sebagai Young Player of The Month setelah membantu Persija mencatat tiga kemenangan atas Persijap Jepara, Madura United FC, dan Persita. Meski sempat kalah dari Persib Bandung, performanya tetap dinilai konsisten.

Dony pun mengaku bersyukur atas pencapaian ini. Baginya, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi tim.

”Alhamdulillah saya bersyukur atas penghargaan ini. Tentunya apresiasi ini mendorong saya untuk terus menjadi versi terbaik dan memotivasi saya ke depan untuk terus maju dan berkembang,” ujar Dony dikutip dari ileague.id.