Dukungan Fans Kembali, Bali United Incar Tiga Poin Penting Kontra Malut United

JawaPos.com - Kembalinya dukungan suporter menjadi angin segar bagi Bali United FC jelang laga kandang melawan Malut United FC.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Minggu (19/4) dipastikan kembali dihadiri penonton setelah sebelumnya sempat tanpa suporter akibat sanksi disiplin.

Dua laga kandang tanpa kehadiran fans menjadi pengalaman yang cukup terasa bagi skuad Serdadu Tridatu.

Atmosfer stadion yang biasanya penuh semangat berubah lebih sepi, dan hal itu diakui turut memengaruhi motivasi pemain di lapangan. Kini, situasi tersebut berubah dan para pemain menyambutnya dengan antusias.

Penyerang Bali United, Boris Kopitovic dikutip dari ileague.id. menjadi salah satu pemain yang paling menantikan kembalinya dukungan langsung dari tribun. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran suporter memiliki dampak besar terhadap semangat bertanding tim.

Menurutnya, bermain tanpa penonton bukanlah situasi ideal, terutama bagi tim yang dikenal memiliki basis suporter loyal seperti Bali United.

Ia pun berharap atmosfer pertandingan nanti bisa kembali hidup dan memberikan dorongan tambahan bagi tim untuk tampil maksimal.

Selain itu, Kopitovic juga berharap laga melawan Malut United bisa menjadi momentum kebangkitan. Pasalnya, Bali United baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut tentu menjadi catatan yang ingin segera diperbaiki.