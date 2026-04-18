Dukungan Fans Kembali, Bali United Incar Tiga Poin Penting Kontra Malut United

Ilustrasi: Bali United vs Persijap. (Istimewa)
JawaPos.com - Kembalinya dukungan suporter menjadi angin segar bagi Bali United FC jelang laga kandang melawan Malut United FC.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Minggu (19/4) dipastikan kembali dihadiri penonton setelah sebelumnya sempat tanpa suporter akibat sanksi disiplin.
Dua laga kandang tanpa kehadiran fans menjadi pengalaman yang cukup terasa bagi skuad Serdadu Tridatu.
Atmosfer stadion yang biasanya penuh semangat berubah lebih sepi, dan hal itu diakui turut memengaruhi motivasi pemain di lapangan. Kini, situasi tersebut berubah dan para pemain menyambutnya dengan antusias.
Penyerang Bali United, Boris Kopitovic dikutip dari ileague.id. menjadi salah satu pemain yang paling menantikan kembalinya dukungan langsung dari tribun. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran suporter memiliki dampak besar terhadap semangat bertanding tim.
Menurutnya, bermain tanpa penonton bukanlah situasi ideal, terutama bagi tim yang dikenal memiliki basis suporter loyal seperti Bali United.
Ia pun berharap atmosfer pertandingan nanti bisa kembali hidup dan memberikan dorongan tambahan bagi tim untuk tampil maksimal.
Selain itu, Kopitovic juga berharap laga melawan Malut United bisa menjadi momentum kebangkitan. Pasalnya, Bali United baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut tentu menjadi catatan yang ingin segera diperbaiki.
Di sisi lain, Malut United juga datang dengan kondisi serupa. Tim tamu gagal meraih poin setelah kalah 1-2 dari Dewa United. Artinya, kedua tim sama-sama memiliki motivasi untuk bangkit dan memperbaiki posisi di klasemen.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT