Main di Kandang, Kopitovic Optimistis Bali United Amankan Poin Penuh

JawaPos.com - Penyerang andalan Bali United FC, Boris Kopitovic, menunjukkan antusiasme tinggi jelang laga penting kontra Malut United FC dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (19/4).

Kopitovic menilai timnya memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Meski demikian, ia mengingatkan rekan-rekannya agar tidak lengah karena persaingan di kompetisi musim ini terbilang sangat ketat.

“Soal peluang menang, saya rasa kami punya itu. Tapi di kompetisi ini, semua tim bisa saling mengalahkan,” ujar Kopitovic dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Montenegro tersebut menekankan pentingnya tampil disiplin dan konsisten sepanjang pertandingan. Menurutnya, kunci kemenangan ada pada permainan yang terorganisir, kerja keras, serta keberanian dalam berduel di lapangan.

Ia berharap Bali United mampu menunjukkan performa terbaik di hadapan pendukung sendiri. Dukungan suporter di Stadion Dipta juga diyakini bisa menjadi tambahan energi bagi tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

“Kalau kami bisa bermain dengan strategi yang jelas, banyak berlari, dan berani berjuang, saya yakin hasil positif bisa kami dapatkan,” tambahnya.

Di sisi lain, Kopitovic juga tidak meremehkan kekuatan Malut United yang dikenal sebagai tim dengan konsistensi cukup baik. Ia menyoroti lini serang lawan yang dinilai memiliki kualitas serta pengalaman mumpuni.