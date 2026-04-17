Bali United Training Center Disulap Jadi Venue Konser Sheila On 7 di Acara POLIPONI Bali

JawaPos.com - Grup band legendaris Sheila On 7 dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Pulau Dewata tahun ini.
Band asal Yogyakarta tersebut dijadwalkan tampil dalam gelaran POLIPONI Bali yang akan berlangsung pada 4 Juli 2026.
Menariknya, konser ini akan mengambil lokasi di Bali United Training Center, fasilitas latihan milik Bali United FC.
Area seluas lebih dari 30 hektare itu akan disulap menjadi venue konser dengan konsep terbuka yang menghadap ke pesisir Pantai Purnama.
POLIPONI Bali hadir dengan konsep berbeda lewat tagline “Si Paling Konser”. Acara ini tidak hanya mengandalkan kekuatan line-up, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas produksi serta kenyamanan penonton dari awal hingga akhir acara.
Direktur Kreatif POLIPONI, Ari Wulu, menegaskan bahwa pengalaman audiens menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan konser ini. Mulai dari akses masuk venue, tata kelola acara, hingga arus kepulangan penonton telah dipersiapkan secara matang.
“Bukan hanya soal penampilannya, tapi bagaimana penonton bisa menikmati keseluruhan pengalaman dengan nyaman,” ujarnya dikutip dari baliutd.com.
Sementara itu, perwakilan manajemen Sheila On 7, Adam Subarkah, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menilai Bali memiliki karakter penonton yang unik dan penuh energi, sehingga selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi band tersebut untuk tampil.
Kehadiran Sheila On 7 dalam POLIPONI Bali sekaligus menjawab kerinduan para penggemar yang telah lama menanti penampilan mereka di Bali.
