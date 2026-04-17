Prediksi Pekan ke 28 BRI Super League Bali United vs Malut United: Misi Bangkit Serdadu Tridatu di Kandang

Pemain Bali United, Kadek Arel dalam konferensi pers. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga antara Bali United melawan Malut United pada pekan ke-28 BRI Super League diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik akhir pekan ini.
Kedua tim datang dengan situasi yang tidak ideal setelah sama-sama menelan kekalahan di laga sebelumnya, membuat duel ini sarat dengan tekanan sekaligus ambisi untuk bangkit.
Bali United berada dalam fase yang cukup menantang. Kekalahan tipis dari Persib di laga sebelumnya menunjukkan bahwa performa mereka sebenarnya tidak buruk, tetapi masih ada celah yang membuat tim ini kesulitan menjaga konsistensi.
Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan tersendiri, apalagi Serdadu Tridatu dikenal cukup kuat ketika tampil di depan pendukungnya.
Namun, tekanan untuk meraih poin penuh justru bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik.
Secara permainan, Bali United masih mengandalkan transisi cepat dari lini tengah ke depan. Mereka memiliki kecenderungan bermain agresif sejak awal pertandingan, mencoba mencetak gol lebih dulu untuk mengontrol tempo.
Masalahnya, ketika gagal mencetak gol cepat, ritme permainan mereka kerap menurun dan membuka ruang bagi lawan untuk berkembang. Hal ini terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana lini belakang mereka cukup mudah ditembus dalam situasi serangan balik.
Di sisi lain, Malut United datang dengan kepercayaan diri yang relatif lebih stabil meski juga kalah di pekan sebelumnya.
Posisi mereka di papan atas klasemen menunjukkan bahwa tim ini punya konsistensi yang lebih baik sepanjang musim.
