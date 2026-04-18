Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 01.08 WIB

PSM vs Borneo FC: Arfan Tegaskan Timnya Siap Berjuang Total Demi Tiga Poin Penting

Pemain PSM Makasar M. Arfan. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Gelandang PSM Makassar M. Arfan menunjukkan optimisme tinggi jelang laga penting menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26, Sabtu (18/4).  Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi suntikan semangat tambahan bagi skuad Juku Eja untuk tampil maksimal.

Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Arfan menegaskan bahwa kualitas pemain yang dimiliki Borneo FC tidak membuat timnya ciut. Sebaliknya, hal itu justru menjadi motivasi bagi PSM untuk tampil lebih baik.

Borneo FC memang punya pemain berkualitas, tapi itu tidak membuat kami gentar. Justru jadi motivasi tambahan, apalagi kami bermain di depan suporter sendiri,” ujar Arfan dikutip dari ileague.id.

Pemain yang dikenal konsisten di lini tengah ini memastikan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya siap memberikan segalanya di atas lapangan. Target utama tentu saja meraih tiga poin demi memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum positif tim.

”Kami akan berusaha semaksimal mungkin, habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan,” tambah M. Arfan.

Pertandingan nanti juga menjadi laga ke-10 Arfan musim ini bersama PSM Makassar. Kehadirannya di lini tengah diharapkan kembali menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan permainan tim, baik saat menyerang maupun bertahan.

PSM datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan tandang 2-1 atas PSIM Jogjakarta pada 10 April. Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi lawan berat seperti Borneo FC.

Namun, tantangan yang dihadapi PSM jelas tidak mudah. Borneo FC sedang dalam performa impresif dengan catatan enam pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Dari jumlah tersebut, empat laga berhasil mereka menangkan, menunjukkan konsistensi yang patut diwaspadai.

Meski begitu, Arfan tetap yakin timnya mampu memberikan perlawanan sengit. Dia menilai kunci pertandingan terletak pada fokus, kerja sama tim, dan dukungan suporter yang diharapkan memenuhi stadion.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore