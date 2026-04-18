Hadapi PSM Makassar di Parepare, Pelatih Borneo FC Fabio Lafundes Masih Optimistis Juara Super League

JawaPos.com — Perburuan gelar Liga 1 Indonesia memasuki fase krusial. Menyisakan tujuh laga, persaingan di papan atas masih terbuka. Persib Bandung dan Borneo FC menjadi dua kandidat terkuat penentu takhta juara. Hingga pekan ke-28, Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin. Borneo FC membayangi di posisi kedua dengan 60 poin.

Secara matematis, peluang Maung Bandung lebih besar. Namun, Pesut Etam menegaskan belum mengibarkan bendera putih.

Dengan tujuh pertandingan tersisa, Borneo FC dituntut tampil tanpa cela. Kemenangan menjadi harga mati di setiap laga jika ingin menjaga asa juara. Itu pun belum cukup. Mereka tetap harus berharap Persib terpeleset di sisa kompetisi. Ujian terdekat datang dari laga tandang ke markas PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (18/4/2026) malam.

Menghadapi Juku Eja di kandang sendiri dikenal bukan perkara ringan. Tekanan publik tuan rumah kerap menjadi pembeda.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai lawannya memiliki kualitas merata di setiap lini.

"PSM tim bagus, mereka memiliki pemain yang berpostur bagus. Tim ini berbeda dengan tim lainnya," ungkap Lefundes. Meski demikian, pelatih asal Brasil itu memastikan timnya tidak datang tanpa persiapan. Analisis terhadap permainan tuan rumah telah dilakukan.

"Kami sudah memiliki strategi untuk menghadapi mereka (PSM)," kata dia.

Soal peluang juara, Lefundes menegaskan pintu belum tertutup. Ia meminta anak asuhnya menjaga fokus dan semangat hingga akhir musim.

"Peluang juara masih terbuka dan kami akan terus berusaha mewujudkan itu. Memang tidak mudah, karena selain kami harus meraih kemenangan di sisa pertandingan, kami juga harus berharap pada pertandingan lainnya. Tapi kami akan bekerja keras," tegasnya.