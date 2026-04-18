Tekanan Besar PSM Makassar, Borneo FC Datang dengan Ambisi Besar

JawaPos.com–PSM Makassar menghadapi ujian berat saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (18/4) malam. Laga ini menjadi krusial bagi Pasukan Juku Eja yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi.

Saat ini, PSM masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara super league dengan koleksi 28 poin. Tambahan tiga poin lawan Borneo FC jelas menjadi target utama, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri yang diharapkan memberi suntikan semangat ekstra.

Asisten pelatih PSM Ahmad Amiruddin menyadari bahwa tantangan yang dihadapi timnya tidak ringan. Dia menyebut Borneo FC sebagai salah satu tim paling konsisten di super league musim ini.

Tak hanya solid secara tim, Pesut Etam Borneo FC juga memiliki pemain-pemain kunci yang sedang dalam performa terbaik. Dua nama yang mendapat sorotan khusus adalah Juan Villa dan Mariano Peralta. Keduanya dinilai menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan PSM.

Peralta tampil impresif dengan torehan 15 gol dan 11 assist dari 27 pertandingan. Sementara Villa juga tak kalah berbahaya dengan 10 gol dan delapan assist dari 25 laga.

Menurut Amiruddin, fokus dan disiplin menjadi kunci untuk meredam kekuatan lawan. Ia meminta para pemain menjalankan strategi yang telah disiapkan serta tetap menjaga identitas permainan PSM yang dikenal agresif dan intens.

Di sisi lain, motivasi Borneo FC juga sedang tinggi. Mereka saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan 60 poin, hanya terpaut empat angka dari pemuncak klasemen. Kondisi tersebut membuat laga dipastikan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal.

Meski begitu, PSM tetap optimistis. Gelandang Muhammad Arfan menegaskan bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi kualitas lawan. Bermain di kandang sendiri dianggap sebagai keuntungan yang harus dimaksimalkan.