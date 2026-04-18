Borneo FC Hadapi Ujian Berat di Kandang PSM, Target Tiga Poin Demi Kejar Persib

Borneo FC kejar poin Persib di super league. Borneo FC hadapi ujian berat di Kandang PSM. (Istimewa)
JawaPos.com–Laga panas akan tersaji saat Borneo FC Samarinda bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Duel ini digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (18/4) malam, dalam situasi yang membuat kedua tim sama-sama berada di bawah tekanan.
Bagi tim tamu, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Posisi mereka di papan atas membuat setiap poin menjadi sangat berarti.
Saat ini, Borneo FC masih berada di peringkat kedua klasemen sementara, tertinggal empat poin dari Persib Bandung yang memimpin. Di sisi lain, Persija Jakarta terus mengintai dan siap menyalip jika mereka terpeleset.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes tidak menutup-nutupi target timnya. Dia menegaskan bahwa tiga poin menjadi harga mati jika ingin tetap berada dalam jalur perebutan gelar juara.
”Kami datang ke sini dengan catatan harus membawa tiga poin jika ingin terus bersaing di papan atas,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.
Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, setiap laga kini terasa seperti final. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil sekalipun.
Borneo FC dituntut tampil konsisten, menjaga momentum, sekaligus membuktikan bahwa mereka layak menjadi kandidat juara musim ini. Namun, tantangan yang dihadapi jelas tidak ringan. Bermain di kandang PSM selalu menghadirkan atmosfer berbeda.
Dukungan penuh suporter tuan rumah serta gaya permainan keras yang menjadi ciri khas tim berjuluk Juku Eja membuat laga diprediksi berjalan ketat sejak menit awal. Selain soal teknis, faktor mental juga akan sangat menentukan.
Tekanan untuk terus menempel pemuncak klasemen bisa menjadi beban tersendiri bagi para pemain Borneo FC. Sebaliknya, jika mampu mengelolanya dengan baik, tekanan itu justru bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil lebih agresif.
