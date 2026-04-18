PSSI Siapkan Negara Besar untuk Hadapi Timnas Indonesia

JawaPos.com–Kegagalan menapaki Piala Dunia 2026 membuat PSSI harus cepat move on untuk menuju Piala Dunia 2030. Berbagai program disiapkan.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, untuk menuju Piala Dunia 2030, tim harus punya kualitas pemain, pelatih, dan program yang bagus.

”Kalau kita lihat mengenai kualitas pemain, saya rasa kita baik. Jangan sampai ada cedera jangka panjang. Sama juga mungkin di satu-dua posisi ya harus dipertebal, ya. Tapi sekarang sih kualitas ini baik,” ujar Erick Thohir saat diwawancarai dalam acara Water Break PSSI Pers: 96 Tahun PSSI, Fondasi Piala Dunia 2030 di GBK Arena, Jakarta, Kamis (16/4).

Dari sisi kepelatihan, Erick mengapresiasi John Herdman yang serius dan menghargai kultur Indonesia. Dia berharap coach John bisa terus menjaga performa tin dari sisi taktikal, adaptasi, dan kedisiplinan.

”Karena penting sekali punya pelatih yang juga mengerti pemain, tapi tahu taktikal, tahu adaptasi, dan juga bersahabat dengan liga. Saya lihat banyak ketemu ini, kualitas pelatih hari ini juga baik,” sebut Erick Thohir.

Selain itu, Erick menyebutkan harus mendorong program. Setelah tuan tumah FIFA Series, pihaknya juga mencari lawan untuk main pada Juni.

”Mudah-mudahan sudah dapat satu. Karena memang ini banyak perputaran kompetisi juga di banyak tempat. Saya belum bisa bicara siapa tapi nanti ada black and white-nya dulu,” tutur Erick Thohir.

Dia tidak ingin kejadian seperti Kuwait. Setelah diumumkan ternyata tidak jadi bertanding.