Jamu Borneo FC, PSM Makassar Andalkan Dukungan Suporter dan Permainan Agresif

JawaPos.com - PSM Makassar akan menghadapi laga penting pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (18/4).

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar di papan klasemen.

Asisten pelatih PSM, Ahmad Amiruddin, mengakui bahwa lawan yang dihadapi bukan tim biasa. Menurutnya, Borneo FC tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi salah satu tim terkuat di kompetisi saat ini.

“Borneo FC adalah tim yang sangat konsisten musim ini, bahkan sejajar dengan Persib Bandung di papan atas,” ujar Amiruddin dalam sesi konferensi pers jelang laga.

Ia juga menyoroti dua pemain kunci Borneo FC yang dinilai sedang dalam performa terbaiknya, yakni Peralta dan Villa. Keduanya disebut memiliki kontribusi besar dalam perjalanan tim berjuluk Pesut Etam musim ini.

Meski begitu, PSM tidak ingin hanya fokus pada kekuatan lawan. Amiruddin menegaskan timnya harus mampu menunjukkan identitas permainan khas Juku Eja, terlebih laga digelar di hadapan pendukung sendiri.

“Bermain di kandang tentu menjadi keuntungan bagi kami. Dukungan suporter harus bisa dimaksimalkan oleh pemain untuk menjalankan strategi yang sudah disiapkan,” jelasnya dikutip dari ileague.id.

Ia menambahkan, karakter permainan agresif, intens, serta semangat juang tinggi menjadi kunci yang harus ditampilkan oleh para pemain PSM jika ingin mengamankan hasil positif.