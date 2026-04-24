Marcos Reina Kecewa Usai Persik Kediri Kalah dari PSM Makassar, Soroti Minimnya Peluang Tim

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Dok. Marcos Reina)
JawaPos.com - Persik Kediri harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-3 dari PSM Makassar pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (23/4).
Kekalahan tersebut membuat pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menyoroti performa timnya yang dinilai tampil tidak konsisten sepanjang pertandingan.
Tuan rumah PSM Makassar tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim berjuluk Juku Eja membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes pada menit ke-37. Gol tersebut membuat Persik semakin tertekan hingga babak pertama berakhir.
Memasuki babak kedua, PSM kembali menambah keunggulan lewat gol Sheriddin Boboev pada menit ke-60. Tertinggal dua gol membuat Persik Kediri mencoba meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan.
Upaya tersebut sempat membuahkan hasil setelah Ernesto Gomez sukses memperkecil skor melalui tendangan penalti pada menit ke-85. Gol itu sempat membuka harapan bagi Persik untuk mencuri poin di kandang lawan.
Namun saat tim tamu berusaha mencari gol penyeimbang, PSM Makassar justru mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan Persik.
Luca Cumic memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol pada masa injury time menit 90+7 melalui skema serangan balik cepat.
Usai pertandingan, Marcos Reina mengakui anak asuhnya tampil kurang maksimal terutama di babak pertama.
Pelatih asal Spanyol itu menilai Persik kesulitan mengembangkan permainan sehingga minim menciptakan peluang berbahaya.
