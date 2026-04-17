Bonek Pusing! Persebaya Surabaya Disikat Madura United 0-1 di Babak Pertama

Perjuangan Persebaya Surabaya hadapi Madura United di Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Laga panas Derby Suramadu langsung menyajikan kejutan di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026). Persebaya Surabaya harus menelan kenyataan pahit usai tertinggal 0-1 dari Madura United di babak pertama.
Gol cepat tim tamu membuat suasana stadion sempat terdiam. Green Force dipaksa bekerja keras mengejar ketertinggalan di hadapan ribuan Bonek yang memadati tribun.
Petaka datang sangat cepat bagi Persebaya Surabaya saat laga baru berjalan 11 menit. Luiz Marcelo Morais dos Reis atau biasa disapa Lulinha sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan assist dari Roger Bonet Badia.
Gol tersebut bermula dari skema serangan rapi Madura United yang tak mampu diantisipasi lini belakang tuan rumah. Tembakan on target Luiz Marcelo menjadi pembeda sementara di pertandingan ini.
Tertinggal satu gol, Persebaya Surabaya langsung mencoba merespons. Peluang pertama datang pada menit ke-13 melalui Francisco Israel Rivera Davalos, tetapi tembakannya masih melenceng dari sasaran.
Green Force terus menekan demi menyamakan kedudukan. Jefferson Junio Antonio da Silva menjadi kreator serangan yang berusaha membuka ruang bagi lini depan.
Upaya Persebaya Surabaya semakin intens memasuki menit ke-19. Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas beberapa kali melepaskan tembakan tepat sasaran, namun masih mampu diamankan lini pertahanan Madura United.
Tekanan demi tekanan terus dilancarkan tuan rumah. Kombinasi permainan cepat dan distribusi bola dari lini tengah mulai merepotkan pertahanan lawan.
Pada menit ke-21, peluang emas kembali didapatkan Green Force. Gali lagi-lagi mengancam lewat tembakan on target, tetapi belum mampu mengubah skor.
Francisco Rivera juga turut aktif membantu serangan dengan menciptakan peluang tambahan. Sayangnya, penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Persebaya Surabaya.
