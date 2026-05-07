Johnny Jansen Kecewa Berat, Mentalitas Bali United Dinilai Tak Siap Hadapi Tekanan

Johnny Jansen menilai timnya tak sanggup menahan tekanan, terutama saat menghadapi Madura United. (Bali United)
JawaPos.com - Bali United FC harus menghentikan laju positifnya di Super League 2025/2026 setelah menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (5/5/2026) sore.
Hasil ini membuat langkah Serdadu Tridatu untuk menembus lima besar klasemen semakin berat.
Tim asuhan Johnny Jansen sebenarnya datang dengan modal cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.
Namun, Bali United tampil kurang maksimal sejak awal laga dan langsung mendapat tekanan dari tuan rumah.
Madura United berhasil membuka keunggulan cepat saat pertandingan baru berjalan enam menit melalui gol Iran Junior. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan berubah dan Bali United kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya.
Sepanjang laga, Bali United sejatinya mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya. Akan tetapi, masalah klasik kembali muncul di lini depan. Penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat sejumlah kesempatan gagal berbuah gol.
Di sisi lain, Madura United tampil lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Tim tuan rumah akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-77 lewat eksekusi penalti Brandao Junior yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Bali United.
Pelatih Bali United, Johnny Jansen, mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Menurut dia, persoalan utama bukan hanya soal teknis permainan, tetapi juga mentalitas pemain di lapangan.
“Hasilnya tidak bagus, saya sangat kecewa karena menurut saya kami memainkan pertandingan-pertandingan terakhir dengan sangat baik,” ujar Johnny Jansen usai laga dikutip dari ileague.id.
