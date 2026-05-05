Duo Junior Memasak! Madura United Gebuk Bali United 2-0

JawaPos.com - Madura United FC menaklukkan Bali United FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, dengan skor 2-0, dikutip dari ANTARA.

Dua gol tim tuan rumah dicetak oleh Iran Junior di menit ke-5 dan Junior Brandao di menit ke-75.

Dengan kemenangan ini, 'Laskar Sape Kerrab', julukan klub sepak bola ini, berhasil menjauh dari zona degradasi dengan naik ke peringkat 14 dengan 32 poin.

Madura unggul lima poin atas Persis Solo yang menghuni posisi ke-16 atau batas terakhir zona degradasi.

Sejak babak pertama, Madura United menerapkan pola permainan menyerang. Madura langsung menggencarkan serangan ke jantung pertahanan Bali United saat peluit tanda dimulainya pertandingan ditiup.

Pola permanian pendek sering diterapkan, sehingga mampu menguasai keadaan. Lima menit berlangsung, belum tercipta gol. Namun satu menit kemudian, peluang tercipta.

Permainan pendek Junior Brandao dengan Fransiskus Alesandro di kotak penalti Bali United mampu dimanfaatkan Iran Junior. Sontekan pemain bernomor punggung 10 ini akhirnya mampu menciptakan gol. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Madura United.

Bali United berupaya menguasai keadaan dan berupaya keluar dari tekanan Madura United, namun hingga menit ke-30 belum membuahkan hasil.