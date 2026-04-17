Jadwal Siaran Langsung BRI Super League 17-20 April 2026: Duel Sengit dan Big Match Tersaji

JawaPos.com–Kompetisi BRI Super League musim 2025/2026 memasuki fase krusial dengan digelarnya pertandingan pekan ke-28 pada 17 hingga 20 April 2026. Persaingan di semua lini klasemen semakin ketat, mulai dari perebutan gelar juara, posisi papan tengah, hingga pertarungan sengit di zona degradasi.

Seluruh pertandingan pekan ini dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan platform live streaming Vidio, yang kembali menjadi rumah bagi kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Laga pembuka pada Jumat (17/4) menghadirkan duel antara Bhayangkara FC melawan PSIM Jogjakarta.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Di malam harinya, sorotan tertuju pada Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya menghadapi Madura United.

Laga ini tidak hanya soal gengsi regional, tetapi juga penting bagi Persebaya yang tengah berusaha bangkit dari hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.

Memasuki Sabtu (18/4), pertandingan antara Arema FC kontra Persis Solo menjadi salah satu laga yang menarik perhatian. Kedua tim dikenal memiliki basis suporter besar dan gaya bermain yang agresif.

Sementara itu, duel antara PSM Makassar melawan Borneo FC diprediksi berlangsung sengit karena keduanya masih bersaing di papan atas klasemen. Di hari yang sama, PSBS Biak akan menjamu Persija Jakarta.

Secara posisi, Persija lebih diunggulkan, namun PSBS yang berstatus sebagai tim juru kunci justru bisa menjadi ancaman karena bermain tanpa beban. Situasi seperti ini seringkali menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi.

Pada Minggu (19/4), pertandingan antara Persik Kediri melawan Persita Tangerang menjadi duel penting di papan tengah. Kedua tim sama-sama berupaya menjaga jarak aman dari zona degradasi.