Jadwal Siaran Langsung BRI Super League 17-20 April 2026: Duel Sengit dan Big Match Tersaji

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Liga1)
JawaPos.com–Kompetisi BRI Super League musim 2025/2026 memasuki fase krusial dengan digelarnya pertandingan pekan ke-28 pada 17 hingga 20 April 2026. Persaingan di semua lini klasemen semakin ketat, mulai dari perebutan gelar juara, posisi papan tengah, hingga pertarungan sengit di zona degradasi.
Seluruh pertandingan pekan ini dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan platform live streaming Vidio, yang kembali menjadi rumah bagi kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. Laga pembuka pada Jumat (17/4) menghadirkan duel antara Bhayangkara FC melawan PSIM Jogjakarta.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Di malam harinya, sorotan tertuju pada Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya menghadapi Madura United.
Baca Juga: Barcelona Tersingkir dari Liga Champions, Joan Laporta: Keputusan Wasit Sangat Memalukan!
Laga ini tidak hanya soal gengsi regional, tetapi juga penting bagi Persebaya yang tengah berusaha bangkit dari hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya.
Memasuki Sabtu (18/4), pertandingan antara Arema FC kontra Persis Solo menjadi salah satu laga yang menarik perhatian. Kedua tim dikenal memiliki basis suporter besar dan gaya bermain yang agresif.
Sementara itu, duel antara PSM Makassar melawan Borneo FC diprediksi berlangsung sengit karena keduanya masih bersaing di papan atas klasemen. Di hari yang sama, PSBS Biak akan menjamu Persija Jakarta.
Secara posisi, Persija lebih diunggulkan, namun PSBS yang berstatus sebagai tim juru kunci justru bisa menjadi ancaman karena bermain tanpa beban. Situasi seperti ini seringkali menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi.
Pada Minggu (19/4), pertandingan antara Persik Kediri melawan Persita Tangerang menjadi duel penting di papan tengah. Kedua tim sama-sama berupaya menjaga jarak aman dari zona degradasi.
Sementara itu, laga antara Bali United menghadapi Malut United juga menarik untuk disimak. Terutama karena Bali United ingin terus menjaga konsistensi performa mereka di fase akhir musim.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?