Andrew Jung Pulih 100 Persen, Persib Bidik Kemenangan Penting atas Dewa United

JawaPos.com–Kabar baik datang untuk Persib Bandung jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Top skor tim, Andrew Patrick Jung, dipastikan siap kembali merumput saat menghadapi Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Senin (20/4).

Jung harus menepi dalam dua pertandingan terakhir akibat cedera. Dia absen saat Persib meraih kemenangan atas Semen Padang FC dan Bali United FC. Meski begitu, performa tim tetap terjaga dengan hasil positif yang berhasil diamankan.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi sang penyerang kini sudah pulih dan siap diturunkan. Jung sebenarnya sudah hampir tampil pada laga sebelumnya, namun keputusan untuk mengistirahatkannya diambil demi menghindari risiko cedera yang lebih serius.

”Andrew Jung akan kembali. Pada laga terakhir dia sebenarnya sudah 90 persen siap, tapi saya tidak mau ambil risiko. Kami punya jadwal padat, jadi semua pemain harus dalam kondisi terbaik,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Kembalinya Jung tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini depan Maung Bandung. Penyerang yang sudah mengoleksi 10 gol musim ini tersebut diharapkan bisa kembali memberikan kontribusi maksimal dalam upaya tim mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Menariknya, absennya Jung dalam dua laga terakhir justru membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil menonjol. Salah satunya adalah striker asal Brasil Ramon Tanque yang sukses mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun.

Hal ini menjadi sinyal positif bahwa Persib tidak bergantung pada satu sosok dalam urusan mencetak gol.

”Kami menang tanpa Andrew, itu kabar baik. Sekarang dia sudah 100 persen siap, dan yang lebih penting semua pemain bisa mencetak gol,” tambah Hodak.