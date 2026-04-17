Andrew Jung Pulih 100 Persen, Persib Bidik Kemenangan Penting atas Dewa United

Pemain Persib Andrew Jung jadi top skor klub. (Istimewa)
JawaPos.com–Kabar baik datang untuk Persib Bandung jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Top skor tim, Andrew Patrick Jung, dipastikan siap kembali merumput saat menghadapi Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Senin (20/4).
Jung harus menepi dalam dua pertandingan terakhir akibat cedera. Dia absen saat Persib meraih kemenangan atas Semen Padang FC dan Bali United FC. Meski begitu, performa tim tetap terjaga dengan hasil positif yang berhasil diamankan.
Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi sang penyerang kini sudah pulih dan siap diturunkan. Jung sebenarnya sudah hampir tampil pada laga sebelumnya, namun keputusan untuk mengistirahatkannya diambil demi menghindari risiko cedera yang lebih serius.
”Andrew Jung akan kembali. Pada laga terakhir dia sebenarnya sudah 90 persen siap, tapi saya tidak mau ambil risiko. Kami punya jadwal padat, jadi semua pemain harus dalam kondisi terbaik,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.
Kembalinya Jung tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini depan Maung Bandung. Penyerang yang sudah mengoleksi 10 gol musim ini tersebut diharapkan bisa kembali memberikan kontribusi maksimal dalam upaya tim mempertahankan posisi di puncak klasemen.
Menariknya, absennya Jung dalam dua laga terakhir justru membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil menonjol. Salah satunya adalah striker asal Brasil Ramon Tanque yang sukses mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun.
Hal ini menjadi sinyal positif bahwa Persib tidak bergantung pada satu sosok dalam urusan mencetak gol.
”Kami menang tanpa Andrew, itu kabar baik. Sekarang dia sudah 100 persen siap, dan yang lebih penting semua pemain bisa mencetak gol,” tambah Hodak.
Namun demikian, Persib tetap harus menghadapi tantangan dalam laga kontra Dewa United. Tim asal Bandung itu dipastikan kehilangan bek Patricio Matricardi yang harus menjalani sanksi akibat kartu merah.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?