Dewa United vs Persib Bandung Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasan Resminya

JawaPos.com–Pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 antara Dewa United FC menghadapi Persib Bandung dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Laga di Stadion Internasional Banten pada Senin (20/4) itu harus dilaksanakan secara tertutup demi alasan keamanan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi Dewa United bernomor 375/DUFC/FO/III/2026 yang ditujukan kepada Persib Bandung. Dalam isi surat dijelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi izin pertandingan yang dikeluarkan Polres Serang Kota.

Selain itu, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Pihak panitia pelaksana Dewa United menegaskan bahwa tidak hanya suporter tim tamu, tetapi seluruh penonton tidak diperkenankan hadir langsung di stadion.

Dalam surat tersebut, mereka juga meminta bantuan Persib Bandung untuk ikut menyosialisasikan kebijakan ini kepada para pendukungnya.

”Pertandingan dilaksanakan tanpa penonton dan suporter tim away/tamu. Kami memohon bantuan untuk disosialisasikan kepada kelompok suporter klub bersangkutan bahwa laga di Banten International Stadium tidak dapat dihadiri suporter Persib Bandung,” demikian kutipan dalam surat yang ditandatangani Ketua Panpel Dewa United Sigit Riyanto dikutip dari persib.co.id.

Menanggapi hal ini, Head of Communication Persib Bandung Adhi Pratama mengimbau agar seluruh Bobotoh bisa mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Dia menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan menghormati aturan yang berlaku demi kelancaran pertandingan.

Baca Juga: Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Tersingkir dari Liga Champions

Adhi juga mengajak para pendukung setia Persib Bandung untuk tetap memberikan dukungan meski tidak hadir langsung di stadion. Doa dan dukungan dari rumah tetap memiliki arti besar bagi tim yang sedang berjuang di lapangan.

”Kami telah menerima surat resmi dari pihak Dewa United. Kami meminta dengan sangat kepada Bobotoh untuk tidak memaksakan diri datang ke stadion. Mari kita dukung tim kebanggaan dari rumah masing-masing,” ujar Adhi.