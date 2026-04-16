Di Ambang Penentuan: Bojan Hodak Kobarkan Mental Persib Hadapi Jadwal Padat demi Gelar Juara

JawaPos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan, kesiapan tim jelang rangkaian laga krusial yang akan dimulai dengan pertandingan tandang menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026. Laga berlangsung di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4).

Dia menyebut kondisi skuad Persib Bandung berada dalam situasi yang sangat baik, dari sisi mental maupun fisik. Maung Bandung meraih kemenangan penting atas Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan sebelumnya.

”Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang,” ujar pelatih Persib Bojan Hodak.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, kemenangan itu menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri pemain. Dia memastikan kondisi fisik tim tetap terjaga setelah diberikan waktu istirahat yang cukup sebelum kembali menjalani latihan.

”Kami mendapat dua hari libur. Jadi, semua pemain segar. Hari ini baru latihan pertama, jadi intensitasnya masih cukup ringan,” tambah Bojan Hodak.

Namun, Hodak tak ingin timnya terlena. Dia mengingatkan bahwa Persib akan menghadapi jadwal yang padat dengan empat pertandingan dalam waktu 16 hari. Situasi ini dinilainya sebagai momen penentu dalam perburuan gelar musim ini.

”Sekarang kami harus fokus karena akan ada empat pertandingan dalam 16 hari. Saya sudah bilang ke semua orang, semua harus kembali fokus karena di momen inilah liga bisa ditentukan,” tegas Bojan Hodak.

Di tengah fokus menghadapi jadwal ketat, operator kompetisi I League, turut mengumumkan perubahan jadwal pertandingan Persib berikutnya. Laga menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dimajukan dari pukul 19.00 WIB menjadi pukul 15.30 WIB pada Jumat (24/4).