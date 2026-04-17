Badai Cedera Hantui Persebaya, Bernardo Tavares Tetap Optimistis Hadapi Madura United

JawaPos.com–Kondisi Persebaya Surabaya belum sepenuhnya pulih jelang laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Dalam pertandingan bertajuk Derbi Suramadu, Green Force dijadwalkan menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam.

Sejumlah pemain inti Persebaya masih dibekap cedera, sementara beberapa lainnya belum berada dalam kondisi kebugaran terbaik. Situasi ini diakui pelatih kepala Bernardo Tavares yang harus memaksimalkan komposisi pemain yang tersedia.

Menurut Tavares dikutip dari ileague.id kondisi tim saat ini memang belum ideal. Ada beberapa pemain yang kemungkinan tetap dimainkan, meski tidak dalam kondisi 100 persen. Hal ini membuatnya harus lebih cermat dalam menyusun strategi dan rotasi pemain.

Meski menghadapi keterbatasan, pelatih asal Portugal tersebut tetap optimistis. Dia berharap seluruh pemain, baik yang tampil sejak menit awal maupun yang masuk dari bangku cadangan, mampu memberikan kontribusi maksimal untuk tim.

Tavares menegaskan bahwa pertandingan melawan Madura United menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk bangkit. Dia ingin anak asuhnya bisa memperbaiki performa sekaligus mengubah hasil setelah laga sebelumnya yang kurang memuaskan.

Kondisi skuad yang tidak sepenuhnya fit juga memaksa tim pelatih melakukan sejumlah penyesuaian. Beberapa pemain kemungkinan akan dimainkan di posisi yang bukan peran aslinya. Meski bukan situasi ideal, langkah ini dianggap sebagai solusi terbaik di tengah keterbatasan.

Di sisi lain, dukungan suporter diyakini akan menjadi faktor penting dalam laga ini. Tavares berharap kehadiran Bonek dan Bonita di stadion bisa memberikan dorongan tambahan bagi para pemain, terutama saat tim berada dalam tekanan.

Bek asing Persebaya Risto Mitrevski bersama rekan-rekannya diharapkan mampu menjaga soliditas tim di tengah kondisi yang kurang menguntungkan. Semangat juang dan kerja sama tim menjadi kunci untuk menghadapi laga sarat gengsi tersebut.