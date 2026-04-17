Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

Arief Catur Pamungkas bantu Persebaya Surabaya raih clean sheet di kandang Madura United. (Persebaya Surabaya)
JawaPos.com — Laga panas bertajuk Derbi Suramadu kembali tersaji saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026, Jumat (17/4/2026) malam. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo ini bukan sekadar duel gengsi Jawa Timur, tetapi juga ujian bagi tuan rumah untuk bangkit dari tren negatif.
Persebaya Surabaya datang dengan tekanan besar usai dua kekalahan telak beruntun di laga tandang. Kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta dan sebelumnya 1-5 dari Borneo FC memperlihatkan inkonsistensi yang harus segera dibenahi.
Situasi ini membuat posisi pelatih Bernardo Tavares menjadi sorotan. Ia dituntut membuktikan magisnya, terutama saat bermain di kandang sendiri yang selama ini menjadi benteng kuat Green Force.
“Jika pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Tavares saat konferensi pers pra-pertandingan.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya perubahan mentalitas pemain dalam laga krusial ini.
Ia juga mengingatkan laga melawan Madura United menjadi momen berbeda yang membutuhkan fokus penuh sejak menit awal.
Evaluasi dari kekalahan sebelumnya sudah dilakukan, terutama terkait kesalahan mendasar yang kerap terulang.
Menurut Tavares, kehilangan bola terlalu mudah menjadi salah satu masalah utama timnya. “Kami terlalu mudah kehilangan bola saat melawan Persija, dan itu harus diperbaiki,” tuturnya.
Namun, persoalan Persebaya Surabaya tidak berhenti di situ. Absennya sejumlah pemain kunci seperti Ernando Ari dan Bruno Moreira membuat komposisi tim jauh dari ideal.
