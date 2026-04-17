Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
17 April 2026, 17.41 WIB

Eks Pemain Persebaya Surabaya Bakal Jadi Andalan Lini Belakang PSIM Yogyakarta Saat Lawan Bhayangkara FC

Pemain PSIM Yogyakarta Reva Adi Utama. (Dok. Liga)

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta akan bersua Bhayankara FC pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Mataram itu berstatus sebagai tim tamu ketika meladeni Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung pada Jumat (17/4) sore.

Pada pertemuan perdana musim ini di kandang PSIM, tim asal Kota Gudeg itu sukses meraih poin. PSIM menang tipis 1-0 atas Bhayangkara FC (22/11).

Nah, jelang laga ini PSIM kehilangan dua figur sentral di lini belakang. Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera absen lantaran hukuman akumulasi kartu kuning.

Tanpa kehadiran Mingo dan Yusaku, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel diperkirakan akan menurunkan eks pemain Persebaya Surabaya Reva Adi Utama sebagai pilihan utama di lini belakang.

“Persiapan kami sangat baik dua pekan ini. Mempersiapkan diri untuk laga lawan Bhayangkara FC, semua sudah sangat siap dan kami siap bermain memberikan yang terbaik dan siap mencuri poin dari Lampung,” kata Reva dikutip dari situs resmi liga.

Musim ini, Reva sudah bermain dalam 17 laga PSIM. Reva bahkan menjadi pilihan utama Van Gastel mulai pekan pertama sampai ke-19.

Namun setelah itu, Reva justru lebih sering duduk sebagai pemain cadangan. Namun absennya Mingo dan Yusaku lawan Bhayangkara FC, Reva sangat berpeluang turun sejak menit pertama.

“Tiap laga adalah final. Tentu saja ada ketegangan, ada emosi. Kita tentu harus bisa lebih tenang, lebih bisa hadapi tekanan, harus lebih dewasa lagi di lapangan dan berpikir jauh apakah tindakan kita bisa mengakibatkan kerugian tim kita. Kami siap untuk hadapi tensi yang ada,” ujar pemain berusia 29 tahun itu.

PSIM sendiri berada dalam tren yang buruk jelang laga lawan Bhayangkara FC ini. Juara Liga 2 2024-2025 itu kalah beruntun di dua pertandingan terakhirnya.

Posisi PSIM sendiri belum aman berada di kompetisi teratas musim ini. Sampai pekan ke-27, PSIM ada di peringkat sembilan dengan nilai 38.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore