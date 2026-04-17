Jangan Ketinggalan! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu

Duel panas Persebaya Surabaya vs Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo dalam Derbi Suramadu. (Persebaya)
JawaPos.com — Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya dengan Madura United kembali hadir dalam pekan ke-28 Super League 2025/2026. Laga panas ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (17/4/2026) malam pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit di hadapan Bonek. Bermain di kandang sendiri, Green Force jelas tak ingin kembali mengecewakan setelah hasil buruk di laga sebelumnya.
Secara statistik, Persebaya Surabaya saat ini menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi 42 poin dari 27 pertandingan. Dalam lima laga terakhir, Green Force mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
Trio MBG Kembali dalam Wajah Baru! Prediksi Line-up Persebaya Surabaya Versi Bonek Bikin Penasaran
Produktivitas tim sebenarnya cukup stabil sepanjang musim ini. Namun, kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta menjadi alarm keras yang harus segera diperbaiki.
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah memperbaiki kesalahan. Ia ingin anak asuhnya tampil lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama saat menghadapi Madura United.
“Jika pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Bernardo Tavares. Pernyataan itu menegaskan pentingnya respons mental para pemain usai kekalahan menyakitkan.
Bruno Moreira Dikabarkan Absen Lagi Lawan Madura United! Bernardo Tavares Pusing Cari Mesin Gol Persebaya Surabaya
Menurutnya, setiap pertandingan memiliki cerita berbeda sehingga dibutuhkan mentalitas baru. Ia berharap para pemain menunjukkan karakter kuat saat menghadapi tekanan di Derbi Suramadu.
Kekalahan dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim pelatih. Terutama dalam hal koordinasi permainan dan penguasaan bola yang dinilai masih kurang maksimal.
Selain itu, kondisi skuad juga belum sepenuhnya ideal jelang laga penting ini. Beberapa pemain dipastikan absen, sementara lainnya belum berada dalam kondisi fisik terbaik.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?