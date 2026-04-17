Jangan Ketinggalan! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu

JawaPos.com — Derbi Suramadu antara Persebaya Surabaya dengan Madura United kembali hadir dalam pekan ke-28 Super League 2025/2026. Laga panas ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (17/4/2026) malam pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit di hadapan Bonek. Bermain di kandang sendiri, Green Force jelas tak ingin kembali mengecewakan setelah hasil buruk di laga sebelumnya.

Secara statistik, Persebaya Surabaya saat ini menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi 42 poin dari 27 pertandingan. Dalam lima laga terakhir, Green Force mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Produktivitas tim sebenarnya cukup stabil sepanjang musim ini. Namun, kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta menjadi alarm keras yang harus segera diperbaiki.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan fokus utama timnya saat ini adalah memperbaiki kesalahan. Ia ingin anak asuhnya tampil lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama saat menghadapi Madura United.

“Jika pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Bernardo Tavares. Pernyataan itu menegaskan pentingnya respons mental para pemain usai kekalahan menyakitkan.

Menurutnya, setiap pertandingan memiliki cerita berbeda sehingga dibutuhkan mentalitas baru. Ia berharap para pemain menunjukkan karakter kuat saat menghadapi tekanan di Derbi Suramadu.

Kekalahan dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi tim pelatih. Terutama dalam hal koordinasi permainan dan penguasaan bola yang dinilai masih kurang maksimal.