Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 19.56 WIB

Derbi Suramadu Jadi Penentu, Persebaya Dibayangi Tekanan Besar Jelang Laga Kontra Madura United

Duel panas Persebaya Surabaya vs Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo dalam Derby Suramadu. (Persebaya)

 

JawaPos.com–Pertemuan dua klub asal Jawa Timur dalam tajuk Derbi Suramadu kembali tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persebaya Surabaya akan menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam.

Laga lawan Madura United ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk bangkit setelah hasil buruk di pertandingan sebelumnya. Tim berjuluk Green Force itu datang dengan tekanan usai menelan kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta dalam laga tandang super league.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dikutip dari ileague.id menegaskan bahwa timnya harus menunjukkan perubahan lawan Madura United. Baik dari sisi mental maupun performa di lapangan pada laga lanjutan super league.

Dia menilai evaluasi sudah dilakukan dan kini saatnya para pemain membuktikannya dalam pertandingan. Menurut Tavares, Madura United bukan lawan yang mudah bagi Persebaya.

Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan di laga sebelumnya. Kondisi itu dinilai bisa menjadi motivasi tambahan bagi lawan. Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut tidak ingin timnya terjebak pada hasil masa lalu.

Dia menekankan bahwa catatan pertemuan sebelumnya tidak akan berarti jika Persebaya tidak mampu menunjukkan peningkatan performa. Dalam evaluasi yang dilakukan, Tavares mengakui bahwa timnya melakukan banyak kesalahan saat menghadapi Persija.

Dia sudah melakukan pendekatan secara individu kepada pemain, sekaligus menyiapkan pembenahan secara kolektif. Fokus utama Persebaya kini adalah tampil disiplin sejak awal pertandingan.

Tavares menekankan pentingnya konsentrasi penuh selama 90 menit, termasuk kemampuan membaca situasi permainan dan menutup celah kelemahan. Dia juga mengingatkan bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja tanpa usaha nyata di lapangan. Para pemain diminta menunjukkan tekad untuk memperbaiki hasil buruk sebelumnya.

Derbi Suramadu sendiri selalu menghadirkan tensi tinggi, mengingat rivalitas kedua tim yang cukup kuat di Jawa Timur. Dukungan suporter di Stadion Gelora Bung Tomo diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persebaya untuk kembali ke jalur kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
