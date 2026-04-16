Jude Bellingham dan Antonio Rudiger Kompak Kecewa Atas Keputusan Wasit Slavko Vincic

JawaPos.com - Jude Bellingham dan Antonio Rudiger kompak merasa kecewa dengan keputusan wasit Slavko Vincic di laga kekalahan Real Madrid menghadapi Bayern Munchen pada leg kedua perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 3-4 tersebut (aggregat 4-6) dimainkan di Allianz Arena, Kamis (16/4).

Kedua pemain tersebut tidak menerima dengan keputusan wasit, terutama saat memberikan kartu kuning kedua kepada Eduardo Camavinga. Pada menit ke-86, pemain nomor punggung 6 tersebut dianggap mengulur waktu yang membuat Slavko Vincic memberikannya kartu kuning dan berujung kartu merah.

Setelah pertandingan, Jude Bellingham mengkritik keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Camavinga. "Ini lelucon," kata gelandang timnas Inggris tersebut yang dilansir dari Mundo Deportivo, Kamis (16/4).

Antonio Rudiger juga tidak mau membicarakan kinerja wasit setelah pertandingan. Bek Real Madrid itu tampak sangat kecewa dengan kartu merah yang dikeluarkan wasit Slavko Vincic.

"Lebih baik tidak membicarakan wasit. Apakah Anda melihat kartu merah itu? Apakah saya pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ugh,” sebuah jawaban Rudiger yang tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang keputusan wasit Slavko Vincic.

Real Madrid mengawali laga melawan Bayern Munchen dengan sangat baik. Di babak pertama, mereka berhasil unggul dengan skor 3-2 yang tercipta melalui gol dari Arda Guler dan Kylian Mbappe.

Namun di babak kedua, Bayern Munchen berhasil membalikkan keadaan. Tim asuhan Vincent Kompany tersebut unggul lewat gol menit akhir dari Luis Diaz dan Michael Olise.