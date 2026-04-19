Real Madrid Tetapkan Empat Nama Sebagai Pilar Jangka Panjang

JawaPos.com - Musim yang mengecewakan ternyata tidak hanya berdampak pada hasil di lapangan, tapi juga arah proyek jangka panjang Real Madrid.

Di tengah evaluasi besar-besaran, manajemen klub mulai memperjelas siapa saja yang benar-benar masuk rencana masa depan. Dan kabarnya, sudah ada empat nama yang 'aman'.

Melansir Get Football News, disebutkan bahwa Real Madrid telah mengidentifikasi empat gelandang sebagai fondasi jangka panjang tim yakni: Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Federico Valverde, dan Jude Bellingham.

Keempatnya dianggap sebagai inti proyek baru di lini tengah. Kombinasi mereka dinilai ideal. Mereka punya kekuatan fisik, kreativitas, energi, dan juga potensi perkembangan jangka panjang.

Kalau diibaratkan, ini seperti membangun ulang mesin dari nol, tapi dengan komponen yang sudah terbukti kualitasnya.

Camavinga Mulai Dipertanyakan? Di sisi lain, situasi Eduardo Camavinga justru jadi tanda tanya besar.

Performa yang tidak konsisten, ditambah momen krusial seperti kartu merah saat melawan Bayern Munchen, membuat tekanan terhadapnya meningkat drastis. Bahkan, mulai muncul suara-suara yang mempertanyakan apakah ia masih layak jadi bagian inti proyek.

Dan, yang menarik, kabarnya keraguan itu juga mulai terasa di internal klub, bukan cuma dari fans.

Bukan cuma Camavinga, beberapa pemain lain juga berada di zona abu-abu. Nama-nama seperti Dani Ceballos, Thiago Pitarch, hingga Franco Mastantuono disebut belum memiliki kepastian soal masa depan mereka.

Dengan kata lain, Real Madrid sedang benar-benar menyusun ulang puzzle skuad mereka.