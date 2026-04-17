Jude Bellingham Sebut Kartu Merah Camavinga Sebagai Lelucon

JawaPos.com - Kekalahan dramatis Real Madrid dari Bayern Munchen di Liga Champions menyisakan cerita panas. Dan kali ini bukan soal taktik atau gol, tapi keputusan wasit yang memicu reaksi keras dari kubu Los Blancos.

Sorotan utama tentu tertuju pada kartu merah Eduardo Camavinga di menit-menit akhir. Gelandang asal Prancis itu baru berada di lapangan selama 24 menit sebelum menerima kartu kuning kedua pada menit ke-86.

Ia dianggap menendang bola dan menghambat tendangan bebas Bayern usai pelanggaran terhadap Harry Kane. Reaksi keras langsung datang dari Jude Bellingham.

Melansir BBC, saat berjalan menuju bus tim di Munich, gelandang Inggris itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya.

Ditanya soal insiden tersebut, ia menjawab singkat namun tegas, "Ini cuma lelucon," sambil menggelengkan kepala. Ia bahkan menambahkan, "Tidak mungkin warnanya merah."

Komentar tersebut mencerminkan frustrasi besar di kubu Madrid. Pasalnya, saat kejadian itu terjadi, agregat masih imbang 4-4. Namun bermain dengan 10 orang di momen krusial membuat situasi berubah drastis.

Bayern Munich langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak dua gol di menit akhir untuk mengunci kemenangan agregat 6-4.

Tak hanya Bellingham, reaksi keras juga datang dari berbagai pihak di dalam tim.

Antonio Rudiger memilih lebih hati-hati, namun tetap menyiratkan ketidakpuasan.