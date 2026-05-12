Lamine Yamal Sindir Jude Bellingham Setelah Barcelona Juara La Liga

JawaPos.com - Barcelona kembali menikmati pesta kemenangan setelah memastikan gelar La Liga lewat kemenangan 2-0 atas Real Madrid di El Clasico, Minggu malam. Namun, bukan cuma hasil pertandingan yang jadi sorotan. Aksi Lamine Yamal di media sosial juga ikut memancing perhatian publik.
Meski tidak bermain karena cedera hamstring yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim, Yamal tetap hadir merayakan gelar bersama rekan-rekan setimnya di lapangan setelah pertandingan selesai.
Melansir ESPN, sehari setelah kemenangan tersebut, pemain muda Barcelona itu mengunggah foto dirinya yang sedang merayakan kemenangan di tribun stadion. Namun, caption yang ia gunakan langsung membuat banyak fans mengaitkannya dengan Jude Bellingham.
“Omong kosong belaka,” tulis Yamal dalam bahasa Inggris sambil menambahkan tujuh emoji menangis.
Unggahan itu dianggap sebagai balasan halus kepada Bellingham. Pasalnya, gelandang Real Madrid tersebut pernah menulis kalimat serupa – “Omong kosong. HALA MADRID SIEMPRE!!!” – setelah Madrid menang 2-1 atas Barcelona di La Liga pada Oktober lalu.
Persaingan panas kedua pemain muda itu memang sudah beberapa kali memancing perhatian sepanjang musim ini. Sebelum El Clasico pada Oktober lalu, Yamal sempat membuat kontroversi setelah melontarkan komentar bahwa Madrid “merampok dan mengeluh.”
Komentar tersebut rupanya tidak diterima dengan baik oleh kubu Los Blancos. Setelah laga berakhir, beberapa pemain Madrid yang dipimpin Dani Carvajal terlihat menegur Yamal di lapangan terkait pernyataannya.
Menariknya, kemenangan Madrid pada Oktober lalu sempat membuat mereka unggul lima poin di puncak klasemen La Liga. Namun sejak saat itu, Barcelona justru tampil menggila.
Tim asuhan Hansi Flick berhasil memenangkan 23 dari 25 pertandingan liga berikutnya. Performa luar biasa itu akhirnya ditutup dengan kemenangan penting atas Madrid yang memastikan gelar liga kembali jatuh ke tangan Blaugrana.
Dominasi Barcelona atas rival abadinya juga semakin terlihat dalam era Flick. Kemenangan akhir pekan kemarin menjadi kemenangan ketujuh Barça dari delapan El Clasico terakhir sejak pelatih asal Jerman tersebut mengambil alih kursi pelatih pada musim panas 2024.
