Jadwal Super League: Persib Ditantang Dewa, Borneo Hadapi PSM

Pesepak bola Borneo FC Samarinda Marcos Astina berselebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (11/4/2026). Borneo FC Samarinda mengalahkan PSBS Biak dengan skor akhir 5-1. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/sgd
JawaPos.com - Persib Bandung ditantang Dewa United, sedangkan Borneo FC menghadapi PSM Makassar pada pekan 28 BRI Super League yang diagendakan berlangsung Jumat (17/4) hingga Senin (20/4).
Persib Bandung dijadwalkan akan bertandang ke markas Dewa United di Stadion Banten Internasional, Serang, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB, demikian catatan I.League.
Pada pertandingan ini tentu Persib Bandung berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah di dua pertandingan sebelumnya mampu mengemas kemenangan, masing-masing atas Semen Padang dan Bali United.
Selain itu, kemenangan juga bisa membuat Persib Bandung mempertahankan posisi pertama klasemen sementara Super League setelah kini mengumpulkan 64 poin dari 27 laga, unggul empat poin atas Borneo FC di peringkat kedua.
Di sisi lain, Dewa United pun mencatatkan tren positif dalam tiga pertandingan terakhir dengan mengemas dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Bertindak sebagai tuan rumah, tentu Dewa United ingin memaksimalkan pertandingan ini dan menjaga asa mereka bersaing di papan atas klasemen sementara.
Sementara itu, Borneo FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.
Borneo FC dipastikan ingin kembali mencatatkan kemenangan setelah pada dua pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Madura United dan PSBS Biak.
Kemenangan juga dapat membuat Borneo FC terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung setelah kini Pesut Etam menempati tempat kedua dengan 60 poin dari 27 laga.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026