Jadwal Super League: Persib Ditantang Dewa, Borneo Hadapi PSM

JawaPos.com - Persib Bandung ditantang Dewa United, sedangkan Borneo FC menghadapi PSM Makassar pada pekan 28 BRI Super League yang diagendakan berlangsung Jumat (17/4) hingga Senin (20/4).

Persib Bandung dijadwalkan akan bertandang ke markas Dewa United di Stadion Banten Internasional, Serang, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB, demikian catatan I.League.

Pada pertandingan ini tentu Persib Bandung berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah di dua pertandingan sebelumnya mampu mengemas kemenangan, masing-masing atas Semen Padang dan Bali United.

Selain itu, kemenangan juga bisa membuat Persib Bandung mempertahankan posisi pertama klasemen sementara Super League setelah kini mengumpulkan 64 poin dari 27 laga, unggul empat poin atas Borneo FC di peringkat kedua.

Di sisi lain, Dewa United pun mencatatkan tren positif dalam tiga pertandingan terakhir dengan mengemas dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Bertindak sebagai tuan rumah, tentu Dewa United ingin memaksimalkan pertandingan ini dan menjaga asa mereka bersaing di papan atas klasemen sementara.

Sementara itu, Borneo FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.

Borneo FC dipastikan ingin kembali mencatatkan kemenangan setelah pada dua pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Madura United dan PSBS Biak.