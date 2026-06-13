Jakarta Matikan Lampu 60 Menit Malam Ini, Sejumlah Titik Ikonik Akan Gelap

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu selama 60 menit di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk berbagai ikon Jakarta pada Sabtu (13/6) malam mulai pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB.

Lampu-lampu di sejumlah titik ibu kota dipadamkan sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi Jakarta yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Sabtu (13/6).

Pemadaman lampu dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk berbagai ikon Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Dudi mengatakan, suasana gelap selama satu jam menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan dan masa depan kota.

Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar memadamkan lampu, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah sederhana yang dilakukan bersama diyakini dapat memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan.

Dudi menjelaskan, aksi pemadaman lampu ini dilaksanakan mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.

Untuk diketahui, aksi serupa yang dilakukan sebelumnya pada Sabtu (25/4) berhasil mencatat penghematan listrik mencapai 96,91 MWh dengan efisiensi biaya sebesar Rp140.226.312. Selain itu, aksi tersebut turut berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 77,53 ton CO2e.