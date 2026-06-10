Catat Tanggalnya! Jadwal Piala Dunia 2026 di Fase Grup

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 akhirnya siap digelar dan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Untuk pertama kalinya, kompetisi ini menghadirkan 48 negara peserta yang akan bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di level internasional.

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mendapat kehormatan sebagai tuan rumah bersama. Format baru yang diterapkan FIFA membuat jumlah pertandingan meningkat secara signifikan dibandingkan edisi sebelumnya.

Dengan lebih banyak tim peserta, para penggemar sepak bola akan disuguhi pertandingan yang lebih beragam serta peluang munculnya kejutan dari negara-negara yang sebelumnya jarang tampil di panggung dunia.

Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan pada 12 Juni 2026 dini hari WIB.

Pertandingan tersebut menjadi penanda dimulainya perjalanan panjang menuju partai final yang akan menentukan juara dunia berikutnya.

Selain negara-negara unggulan seperti Argentina, Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Brasil, turnamen kali ini juga menghadirkan sejumlah tim yang berpotensi menjadi kuda hitam.

Jepang, Maroko, Turki hingga Norwegia diprediksi mampu memberikan persaingan sengit sepanjang fase grup.