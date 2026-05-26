Naila Putri Saragih
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.05 WIB

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

Jadwal shalat Idul Adha 2026 (Google Maps/Masjid Istiqlal)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Sidang Isbat Kementerian Agama RI telah resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Menyambut momen bersejarah ini, umat Islam di seluruh Indonesia mulai bersiap diri, mulai dari mengenakan pakaian terbaik, memperbanyak kumandang takbir, hingga mencari informasi jadwal shalat Id di kota masing-masing agar tidak tertinggal ibadah berjamaah.

Waktu pelaksanaan shalat Id sendiri bisa berbeda-beda di setiap kota, tergantung pada waktu terbitnya matahari di wilayah tersebut. Melansir dari BAZNAS Kota Semarang, Kemenag RI, dan BAZNAS Pusat, penetapan Idul Adha pada Rabu, 27 Mei 2026 ini sudah sesuai dengan Kalender Hijriah Indonesia terbitan Kemenag RI. Secara umum, pelaksanaan shalat Id dijadwalkan berlangsung antara pukul 06.30 hingga 08.00 waktu setempat di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut adalah perkiraan jadwal shalat Idul Adha selengkapnya per kota:

1. Jakarta dan Sekitarnya, Pukul 06.30 - 07.00 WIB 

Di Jakarta, matahari pada 27 Mei 2026 diperkirakan terbit sekitar pukul 05.55 WIB. Dengan perhitungan 15-20 menit setelah terbit sebagai waktu yang diperbolehkan, shalat Idul Adha di Jakarta umumnya dijadwalkan mulai pukul 06.30 WIB. Masjid Istiqlal Jakarta biasanya menjadi pusat perhatian dengan pelaksanaan shalat yang dihadiri ratusan ribu jamaah dari seluruh penjuru Jakarta dan sekitarnya setiap tahunnya.

2. Bandung, Pukul 06.30 - 07.00 WIB 

Kota Bandung memiliki waktu terbit matahari yang hampir sama dengan Jakarta karena berada di zona WIB. Pelaksanaan shalat Idul Adha di Bandung umumnya dimulai antara pukul 06.30-07.00 WIB di berbagai masjid besar dan lapangan terbuka. Masjid Raya Bandung di Alun-Alun Bandung selalu menjadi lokasi utama yang paling ramai dikunjungi jamaah setiap perayaan Idul Adha.

3. Surabaya, Pukul 06.15 - 06.45 WIB 

Surabaya yang berada di sebelah timur Pulau Jawa memiliki waktu terbit matahari sekitar 5-10 menit lebih awal dibanding Jakarta. Shalat Idul Adha di Surabaya umumnya dimulai antara pukul 06.15-06.45 WIB. Masjid Al Akbar Surabaya yang merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia selalu menjadi pusat perayaan Idul Adha terbesar di kota Pahlawan ini.

4. Yogyakarta, Pukul 06.30 - 07.00 WIB 

