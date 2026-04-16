Ramon Tanque Terapkan Pilates, Langsung Gacor Jadi Mesin Gol Baru Persib Bandung!

JawaPos.com - Ramon Tanque sempat kesulitan mencetak gol saat didatangkan Persib Bandung awal musim ini. Dalam 10 pertandingan pertama, ia gagal menceploskan satu gol pun ke gawang lawan, dan hanya berkontribusi dalam mencatatkan satu assist.

Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak tetap bersabar dan terus memberikan kesempatan bagi Tanque untuk menunjukkan performa terbaiknya. Lagipula, saat itu, penyerang utama Maung Bandung, Uilliam Baros sedang rajin mencetak gol.

Kesabaran Hodak mulai membuahkan hasil, saat jelang putaran pertama usai, Tanque akhirnya mencetak gol debutnya untuk Maung Bandung ke gawang Borneo FC yang berakhir dengan kemenangan Persib dengan skor 3-1.

Setelah itu, pemain berusia 27 tahun tersebut mulai rajin mencetak gol. Meski tidak di setiap pertandingan, namun keunikan dari Tanque adalah sekalinya mencetak gol, ia cukup sering mencatatkan brace.

Kini, ia telah mengoleksi delapan gol, jumlah yang sama dengan milik Uilliam, dan menjadi andalan baru di lini depan Maung Bandung. Usut punya usut, rahasia Ramon Tanque makin sering cetak gol adalah menerapkan latihan tambahan berupa pilates reformer.

Sebagai informasi, pilates reformer adalah sebuah metode latihan menggunakan alat khusus bernama reformer yang dilengkapi pegas dan tali untuk memberikan resistensi. Mnfaatnya antara lain untuk memperkuat core otot perut, punggung, dan panggul untuk stabilitas.

Latihan tambahan yang diterapkan Tanque tersebut turut diapresiasi oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Meski kurang paham dengan metode latihan tersebut, ia berharap bisa terus memberi dampak positif bagi Tanque di lapangan.

“Saya harap dengan dia berlatih itu bisa bermanfaat baginya. Saya tidak tahu mengenai dampak dari itu, tapi terpenting dia bisa mencetak gol. Apapun hal baginya, hal yang bagus bagi tim, saya mendukungnya,” kata Hodak seperti dikutip dari ILeague.

Pelatih asal Kroasia itu bahkan tidak peduli secara mendetail terkait latihan tambahan yang dilakukan pemainnya. Yang terpenting, mereka bisa mencetak gol untuk Maung Bandung dan ia pasti akan mendukungnya.