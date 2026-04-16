Momentum Segel Tiket ke Semifinal! Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 malam ini sudah diketahui. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan untuk membuka jalan menuju semifinal.

Laga panas ini menjadi matchday kedua Grup A Piala AFF U-17 2026. Duel akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB.

Atmosfer Derbi Nusantara dipastikan terasa sejak menit awal pertandingan. Rivalitas panjang antara Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Malaysia U-17 selalu menghadirkan tensi tinggi di setiap pertemuan.

Awal bagus dibuat Timnas Indonesia U-17 di laga perdana. Merah Putih tampil dominan dan menang telak 4-0 atas Timnas Timor Leste U-17.

Empat gol kemenangan itu dicetak Putu Ekayana pada menit ke-6 dan 17. Sementara dua gol lainnya lahir lewat Ridho di menit ke-36 serta Dava Yunna pada menit ke-41.

Performa impresif tersebut menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto. Mereka kini berada dalam posisi ideal untuk mengamankan tiket ke semifinal lebih cepat.

Di sisi lain, kondisi berbeda justru dialami kubu lawan. Timnas Malaysia U-17 datang dengan tekanan tinggi usai kekalahan telak di laga pembuka.

Harimau Malaya muda harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam U-17 dengan skor 0-4. Hasil itu membuat peluang mereka untuk lolos semakin berat.

Karena itu, laga malam ini menjadi penentuan bagi skuad asuhan Muhammad Shukor Adan. Mereka wajib menang jika ingin menjaga asa lolos ke fase gugur.