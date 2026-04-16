Haram Kalah! Ini Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Pesepak bola Timnas Indonesia Putu Ekayana Yoga Pratama berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Timor Leste pada pertandingan penyisihan grup A ASEAN U-17 Boys Championship atau AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026). (Riana Setiawan / Jawa Pos)
JawaPos.com — Laga penuh gengsi tersaji di kancah Asia Tenggara saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia U-17. Duel panas ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi penentuan nasib menuju semifinal Piala AFF U-17 2026.
Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan meladeni rival abadi Malaysia dalam lanjutan Grup A. Pertandingan krusial itu akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis, 16 April 2026 pukul 19.30 WIB.
Di atas kertas, skuad Garuda Muda memang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, tekanan laga besar seperti ini sering menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi.
Pasukan asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tengah berada di atas angin usai meraih kemenangan telak. Hasil meyakinkan 4-0 atas Timor Leste menjadi bukti ketajaman lini depan sekaligus kepercayaan diri tim.
Kemenangan tersebut membuat Indonesia bersaing di papan atas klasemen Grup A bersama Vietnam. Situasi ini membuka peluang besar, tetapi juga menghadirkan tuntutan untuk terus konsisten.
Untuk memastikan satu tempat di semifinal tanpa bergantung pada hasil tim lain, Indonesia wajib meraih poin penuh. Dua laga tersisa, termasuk melawan Malaysia, menjadi penentu segalanya.
Format turnamen yang hanya meloloskan juara grup membuat setiap pertandingan terasa seperti final. Bahkan selisih gol pun bisa menjadi faktor penentu yang krusial.
Di sisi lain, Malaysia datang dengan tekanan yang jauh lebih berat. Kekalahan di laga perdana membuat posisi mereka kini berada di ujung tanduk.
Tim asuhan Shukor Adan tak punya pilihan selain meraih kemenangan. Jika kembali kalah di Gresik, peluang mereka untuk lolos ke fase gugur akan tertutup rapat.
Kondisi ini membuat Malaysia diprediksi tampil habis-habisan sejak menit awal. Mereka kemungkinan akan bermain lebih disiplin sambil menunggu celah melalui serangan balik cepat.
