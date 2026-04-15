Bek Persib Federico Barba Tekankan Pentingnya Menjaga Momentum

Aksi Federico Barba saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com–Pemain Persib Federico Barba menekankan pentingnya menjaga momentum untuk tetap berada di puncak klasemen Super League.
Federico Barba baru saja membantu Persib meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United dalam laga super league di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (12/4), lewat sundulannya pada menit-menit akhir.
Kemenangan ini membawa Persib mengoleksi 64 poin di puncak klasemen super league dan menjaga jarak empat poin dari kejaran Borneo FC di posisi kedua dan sembilan poin dari Persija di posisi ketiga.
”Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini. Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai akhir tujuan,” kata Barba dalam laman I.League pada Rabu (15/4).
Tambahan tiga poin dari Bali membuat persaingan juara menyisakan tujuh pertandingan lagi. Persib akan melakoni laga tandang menghadapi Dewa United Banten FC pada Senin (20/4).
”Ya, sekarang semua pertandingan adalah final. Jadi kami butuh tiga poin di semua pertandingan. Sekarang tim ini unggul di klasemen dan kami hanya memikirkan itu hal yang luar biasa,” kata pemain asal Italia itu.
Satu golnya ke gawang Bali membuat Barba mencetak empat gol pada musim perdananya di Indonesia. Bek berusia 32 tahun itu juga membuat dua assist, satu di Super League dan satu di AFC Champions League Two.
