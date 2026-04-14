Teja Paku Alam: Kemenangan Persib Bandung Lebih Penting dari Rekor Clean Sheet!

Teja Paku Alam tampil konsisten sebagai tembok kokoh Persib Bandung sepanjang musim 20252026. (Persib)
JawaPos.com - Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, tengah berada di ambang pencapaian prestasi individu yang cukup prestisius di kompetisi BRI Super League 2025/26.
Hingga pekan ke-27, Teja sudah mengoleksi 16 clean sheet dan hanya terpaut satu laga tanpa kebobolan untuk menyamai rekor yang pernah dicatatkan Yoo Jae-hoon bersama Persipura Jayapura pada musim 2013.
Meski peluang tersebut terbuka lebar, Teja memilih untuk tidak terlalu fokus pada pencapaian pribadi. Baginya, hasil tim tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan yang dijalani Persib Bandung.
Baca Juga:Dia Syayid Debut bersama Persija Jakarta, Akui Banyak Belajar dari Rizky Ridho dan Jordi Amat
Pada laga terakhir melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026), Persib Bandung memang berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2.
Namun, dalam pertandingan tersebut, Teja harus rela gawangnya kebobolan dua gol sehingga gagal menyamai rekor clean sheet di momen tersebut.
Menanggapi hal itu, kiper bernomor punggung 14 ini tetap bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Ia menegaskan bahwa tiga poin jauh lebih penting dibandingkan catatan individu.
“Yang penting sekarang itu kemenangan dulu,” ujar Teja singkat dikutip dari persib.co.id.
Sikap tersebut menunjukkan fokus Teja yang lebih mengutamakan kepentingan tim dibandingkan ambisi pribadi.
Apalagi, Persib Bandung saat ini sedang berada dalam jalur persaingan menuju gelar juara dan berpeluang mencatatkan hattrick juara secara beruntun.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja