Teja Paku Alam: Kemenangan Persib Bandung Lebih Penting dari Rekor Clean Sheet!

JawaPos.com - Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, tengah berada di ambang pencapaian prestasi individu yang cukup prestisius di kompetisi BRI Super League 2025/26.

Hingga pekan ke-27, Teja sudah mengoleksi 16 clean sheet dan hanya terpaut satu laga tanpa kebobolan untuk menyamai rekor yang pernah dicatatkan Yoo Jae-hoon bersama Persipura Jayapura pada musim 2013.

Meski peluang tersebut terbuka lebar, Teja memilih untuk tidak terlalu fokus pada pencapaian pribadi. Baginya, hasil tim tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan yang dijalani Persib Bandung.

Pada laga terakhir melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026), Persib Bandung memang berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Namun, dalam pertandingan tersebut, Teja harus rela gawangnya kebobolan dua gol sehingga gagal menyamai rekor clean sheet di momen tersebut.

Menanggapi hal itu, kiper bernomor punggung 14 ini tetap bersyukur atas hasil yang diraih timnya. Ia menegaskan bahwa tiga poin jauh lebih penting dibandingkan catatan individu.

“Yang penting sekarang itu kemenangan dulu,” ujar Teja singkat dikutip dari persib.co.id.

Sikap tersebut menunjukkan fokus Teja yang lebih mengutamakan kepentingan tim dibandingkan ambisi pribadi.